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      Символические достижения: есть ли в Украине успешные реформы

      Грані правди 172 Читать новость на русском

      Мы любим говорить о том, что борьба с коррупцией важнее декоммунизации, что налоговая реформа насущнее цвета беретов. И делаем вывод о том, что "сделанное" – лишь способ отвлечь нас от "несделанного".

       И в этот момент мы становимся заложниками своей же логики: по нескольким причинам.

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      Во-первых, потому что нет никакого противопоставления. Реформы символического и реформы институционального – это не разговор про "или-или". Одно никак не противоречит другому.

      У нас нет ситуации, когда есть некий ограниченный "реформаторский ресурс", который можно потратить лишь на что-то одно. В этом смысле декоммунизация не противоречит налоговой реформе. Впрочем, и не помогает. Это просто разные процессы, которые вполне могут идти параллельно. 

      Реформа
      Реформы

      Во-вторых, мы обычно исходим из того, что с помощью реформ в "символической" сфере (новые даты, топонимика, исторический нарратив) власть пытается скрыть отсутствие прогресса в сфере "институциональной" (реформа судов, прокуратуры, налоговой).

      Но как только мы берем эту точку зрения на вооружение – то попадаем в ловушку. Потому что успешность реформ в любой сфере определяется уровнем противодействия. Лоббисты перемен всегда сражаются с лоббистами сохранения статус-кво. 

      Символическая трансформация была невозможна до 2014 года. У этого процесса существовало вполне конкретное антилобби, имя которому: люди с просоветскими взглядами и политики, которые кормились за счет их лояльности. Еще пять лет назад представить появление в армии приветствия "Слава Украине" было попросту невозможно, как и появление в календаре новых дат, а на улицах – новой топонимики.

      Декомунізація
      Трансформация была невозможна до 2014 года

      Война и оккупация попросту сместили баланс сил. Маргинализация пророссийской повестки создала окно возможностей: то самое, в которое удалось протиснуться всему тому символическому ряду, который стал новой нормой.

      Москва попросту разрушила ту систему сдержек, которая десятилетиями сохраняла советское наследие на знаменах и улицах. Лоббисты статус-кво проиграли лоббистам перемен. И потому стилистическое обновление стало таким стремительным и повсеместным.

      И именно по этой же причине в Украине буксуют реформы институционального. Потому что в этой сфере позиции "лоббистов статус-кво" ничуть не ослабли. Касты в таможне, прокуратуре, судах никуда не делись. Война и оккупация не ослабили их устойчивость. И ровно поэтому "лоббистам перемен" в этой сфере приходится куда сложнее, чем их коллегам, занимавшимся реформой символики. 

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      Символические перемены идут не за счет институциональных. Это просто два параллельных процесса. Эффективность реформ в каждом случае определяется балансом сил. И нет смысла противопоставлять одно другому. Перемены в одной сфере достигаются не за счет отсутствия их в другой.

      И если вас раздражает объем "несделанного" – это вовсе не повод винить "выполненное". В конце концов, обесценивание – это все-таки про эмоции, а не про логику.

      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Новини політики Грані правди Відеоблоги Реформи
      Джерело: 24 канал
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