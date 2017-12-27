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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Сім'я нардепа Люшняка заробила 25 млн грн на тендерах "Укрспирту"

11:31, сьогодні 224 Читать новость на русском
Микола Люшняк
Микола Люшняк / zz.te.ua

Компанія "Галич Агро-Стек" за два останні роки перемогла в трьох тендерах ДП "Укрспирт" на загальну суму понад 25 млн грн.

Про це свідчать дані ресурсу Prozorro.

Ця компанія належить дружині народного депутата від БПП, члена Комітету ВР з питань аграрної політики Миколі Люшняку. На ДП "Укрспирт" компанія поставляє бурякову мелясу побічний продукт цукрового виробництва у вигляді сиропу. При цьому робить це поза всякою конкуренцією, пише "Голос UA".

Крім "Галич Агро-Стек" сім'я тернопільського депутата володіє також фермерським господарством "Синевір" та компанією "Тернопільсортнасіннєовоч". Всі ці компанії, як і ті, що належать партнерові дружини з корпоративних прав "Тернопільсортнасіннєовоч" мають статус аграрних підприємств.

М.Люшняк при цьому є автором і співавтором законодавчих ініціатив, які так чи інакше впливають на галузь сільгоспвиробництва. З останніх законопроект № 7420, який передбачає зміни Податкового кодексу України в частині скорочення ставки ПДВ до 7% для сільгоспвиробників.

Втім, з усіх законодавчих ініціатив політика в 2017 році була прийнята лише одна, де він значився як співавтор і стосувалася вона продовження мораторію на продаж землі.

Згідно аналітиці ресурсу "Слово і діло", М.Люшняка не можна назвати людиною слова. За весь час він дав 14 публічних обіцянок, але виконав лише одне. У 2015 році він заявив, що зробить все можливе для того, щоб закон №1536 про введення імпортного збору в кінцевому варіанті не пройшов. І дійсно, цей закон не пройшов, оскільки парламент його і зовсім не розглядав.

З гучних, але невиконаних обіцянок політика: проведення перевірки держслужбовців на детекторі брехні, ініціатива народної законодавчої ініціативи, введення народного вето, а також народного вотуму недовіри.

Теги: Новини політики гроші Укрспирт Законопроект
Джерело: 24 Канал
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