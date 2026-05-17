Мальдіви, Дубай і діаманти: син глави МВС Росії витратив мільйон євро на люксові подорожі, – ЗМІ

Син міністра внутрішніх справ Росії Володимира Колокольцева Олександр витратив десятки мільйонів рублів на елітний відпочинок за кордоном. Ця сума значно перевищує його офіційно задекларовані доходи.

Про це пише видання DIGI24.ro, посилаючись на російськомовний канал TVP "Vot Tak".

Куди витратив гроші син глави МВС Росії?

За даними журналістів, у період із вересня 2024 року до лютого 2026 року 42-річний Олександр Колокольцев витратив близько 89,2 мільйона рублів (понад 1 мільйон євро) на поїздки до Об’єднаних Арабських Еміратів та Мальдівів. У цю суму входили авіаквитки, проживання в люксових готелях і послуги агентства, однак без урахування витрат на харчування, спа та інші послуги.

Згідно з витоком даних, Колокольцев провів щонайменше 86 ночей у дорогих готелях. Більшу частину часу він відпочивав у Bvlgari Resort Dubai на штучному острові Джумейра-Бей, де, ймовірно, орендував приватну віллу.

Найдорожчою стала новорічна відпустка 2025 – 2026 років, яка коштувала близько 34 мільйонів рублів за 19 днів. Під час цієї поїздки Колокольцев також відвідав Мальдіви, де проживав у люксовому курорті Waldorf Astoria Ithaafushi.

Журналісти зазначають, що інформацію про поїздки перевірили за фотографіями у соцмережах супутниці Колокольцева – 26-річної Лоліти Шоніної. Вона публікувала фото з курортів, дорогих прикрас, дизайнерського одягу та аксесуарів.

Шоніна працює моделлю на пів ставки, не походить із заможної родини, кажуть журналісти. У 2022 році її фотографія зʼявилася на сайті московського ескорт-агентства, яке рекламувало "професійні VIP-ескорт-послуги в Росії та Дубаї".

Перед тим як видалити свій акаунт в інстаграмі у 2025 році, Шоніна опублікувала фотографію з намистом із білого золота з 487 діамантами загальною вагою 43 карати від ювеліра Graff. Подібні вироби можуть коштувати сотні тисяч євро. Вона також поділилася знімками страв, поданих на тарілках бренду Bvlgari, що вказувало на те, що вона перебувала на курорті, а також дизайнерським одягом та аксесуарами,

– йдеться у матеріалі.

За інформацією "Vot Tak", у 2024 – 2026 роках Олександр Колокольцев мав частки у 7 російських компаніях. Водночас попередні розслідування російських журналістів уже вказували, що статки родини глави МВС РФ можуть суттєво перевищувати офіційні доходи.

Наприкінці березня видання The Bell писало, що російський диктатор Володимир Путін запропонував олігархам добровільно фінансувати війну проти України під час закритої зустрічі. Обізнані джерела сказали журналістам, що суть виступу Путіна зводиться до речень: "Сказали, будемо воювати" та "Підійдемо до кордонів Донбасу".

За даними ЗМІ, ідея "потрусити бізнес у важкий для країни час" належить голові "Роснєфти" Ігорю Сєчину. Цікаво, що деякі олігархи відгукнулися на цю ідею Путіна та вирішили поділитися грошима, щоб продовжувати вбивати українців.

Цікаво, що українська розвідка вказує, що російський уряд уже суттєво перевищив плановий бюджетний дефіцит на 2026 рік та далі нарощує витрати. СЗРУ повідомила, що бюджетний дефіцит Росії досяг 78,4 мільярда доларів США за перші чотири місяці 2026 року.