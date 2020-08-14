У Сирії війська режиму Башара Асада, підтримувані Росією й Іраном, продемонстрували черговий акт особливої жорстокості. Вони змусили 100 мирних мешканців перейти мінне поле під загрозою розстрілу.

Внаслідок такої жорстокості сирійських військ загинули щонайменше 8 людей, повідомляє турецьке видання Anadolu з посиланням на опозиційні джерела в Сирії.

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До такого покарання піддали близько сотні мирних сирійців, які відмовилися служити в рядах армії Башара Асада. Крім 8 загиблих, також відомо, що близько 15 людей отримали поранення.

Після відмови в службі в сирійській армії люди намагалися перейти в підконтрольну сирійській опозиції провінцію Ідліб. Та їх спіймали бойовики Асада разом з проіранськими військами. Мінне поле, яким змусили проходити людей, розташоване поблизу Нуббула в Алеппо.

Нуббул, де людей змусили йти мінним полем: карта