Фортифікації та антидроновий захист: Сирський провів нараду з підготовки до оборони
- Головнокомандувач ЗСУ провів нараду з підготовки до оборони, включаючи фортифікації та антидроновий захист.
- Було заслухано доповіді про інженерні роботи, зокрема про створення траншей, протитанкових ровів і бліндажів.
Військові інженерних військ Сил підтримки ЗСУ у взаємодії з місцевою владою та військовими адміністраціями фактично безперервно виконують надважливі завдання. Так, за 2025 рік вдалося значно покращити стан інженерного обладнання оборонних рубежів.
Удосконалення торкнулося й антидронового захисту. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Деталі передає 24 Канал.
Про що говорили на нараді з оборони?
Сирський повідомив, що заслухав доповіді командувачів угруповань військ і голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Під час обговорення порушували питання облаштування оборонних позицій і рівень готовності населених пунктів до оборони.
Йдеться про створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій. Як зазначив Головнокомандувач, під час наради також дослідили проблемні моменти й визначили конкретні кроки для їх вирішення.
Він уточнив, що вдалося провести великий обсяг робіт, водночас ці заходи мають і надалі здійснюватися системно й послідовно.
Досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації чітко доводить: своєчасно та якісно збудовані фортифікації й інженерні загородження дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу максимальних втрат на підступах, зірвати його плани – навіть за чисельної переваги противника,
– пояснив Сирський.
Він також висловив вдячність військовослужбовцям інженерних військ, підрозділам Сил оборони, особовому складу Державної спеціальної служби транспорту, а також органам місцевої влади й військовим адміністраціям за злагоджену й самовіддану роботу, яка зміцнює обороноздатність держави.
Зауважимо, нещодавно Головнокомандувач в інтерв'ю для 24 Каналу наголосив, що необхідно заздалегідь готуватися до всіх можливих сценаріїв і варіантів розвитку війни. Саме тому потрібно завчасно облаштовувати оборонні лінії за межами зон і районів, де ведуться активні бойові дії.
Які плани окупантів на фронті?
Російські війська намагаються утримувати ініціативу в наступальних діях на лінії фронту, активно вишукуючи вразливі ділянки української оборони, зокрема особливу увагу приділяючи Гуляйпільському напрямку. Головним стратегічним завданням для Росії досі є повне захоплення території Донецької області, з просуванням у бік ключових міст – Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки.
На січень 2026 року російське командування ставить перед своїми підрозділами конкретні оперативні цілі. Зокрема йдеться про обхід Вовчанська з флангів, знищення українського плацдарму на східному березі біля Куп'янська, вихід до Лимана, а також проникнення та закріплення всередині самого міста.
Водночас російська сторона регулярно поширює неправдиву інформацію про нібито взяття під контроль населених пунктів на лінії зіткнення.