Фортифікації та антидроновий захист: Сирський провів нараду з підготовки до оборони

Військові інженерних військ Сил підтримки ЗСУ у взаємодії з місцевою владою та військовими адміністраціями фактично безперервно виконують надважливі завдання. Так, за 2025 рік вдалося значно покращити стан інженерного обладнання оборонних рубежів.

Удосконалення торкнулося й антидронового захисту. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Деталі передає 24 Канал.

Читайте також Зеленський анонсував заміну голови ДПСУ

Про що говорили на нараді з оборони?

Сирський повідомив, що заслухав доповіді командувачів угруповань військ і голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Під час обговорення порушували питання облаштування оборонних позицій і рівень готовності населених пунктів до оборони.

Йдеться про створення розгалужених систем траншей і окопів, облаштування протитанкових ровів, будівництво бліндажів та інших елементів фортифікацій. Як зазначив Головнокомандувач, під час наради також дослідили проблемні моменти й визначили конкретні кроки для їх вирішення.

Він уточнив, що вдалося провести великий обсяг робіт, водночас ці заходи мають і надалі здійснюватися системно й послідовно.

Досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації чітко доводить: своєчасно та якісно збудовані фортифікації й інженерні загородження дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу максимальних втрат на підступах, зірвати його плани – навіть за чисельної переваги противника,

– пояснив Сирський.

Він також висловив вдячність військовослужбовцям інженерних військ, підрозділам Сил оборони, особовому складу Державної спеціальної служби транспорту, а також органам місцевої влади й військовим адміністраціям за злагоджену й самовіддану роботу, яка зміцнює обороноздатність держави.

Зауважимо, нещодавно Головнокомандувач в інтерв'ю для 24 Каналу наголосив, що необхідно заздалегідь готуватися до всіх можливих сценаріїв і варіантів розвитку війни. Саме тому потрібно завчасно облаштовувати оборонні лінії за межами зон і районів, де ведуться активні бойові дії.

Які плани окупантів на фронті?