Поки люди вимагають його відставки, Сирський приїхав у район Костянтинівки

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський здійснив робочий візит в район ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку. Ця поїздка відбулася на тлі суспільних протестів за його відставку.

Сирський повідомив, що заслухав доповіді командування 19-го армійського корпусу, а також командирів бригад і підрозділів щодо ситуації на фронті та забезпечення військ.

Що відомо про візит Сирського на Костянтинівський напрямок?

За словами генерала, головну увагу приділили розширенню використання безпілотників усіх типів, щоб ефективніше уражати ворога та зменшувати ризики для українських військових.

Головком наголосив, українська оборона залишається активною. "Дрони обов'язкового йдуть першими = і для виявлення противника, і для його ураження, – додав він.

Також Сирський ознайомився з ситуацією в Костянтинівці та обговорив із командирами можливі нові загрози і способи протидії їм.

Він зазначив, що Костянтинівський напрямок залишається одним із найнапруженіших, адже російські війська щодня здійснюють тут у середньому до 20 атак і намагаються проникнути в місто.

За даними розвідки, у Костянтинівці росіяни зосередили до 145 військових. Сили оборони продовжують контрдиверсійні заходи, активно застосовують FPV-дрони та безпілотники зі скидами для пошуку й знищення ворожої піхоти та вогневих позицій.

За словами Сирського, лише 18 липня російські війська втратили в місті 21 військового загиблим і ще 6 пораненими, також було уражено шість укриттів.

Головнокомандувач наголосив, що головне завдання українських захисників – утримати Костянтинівку та завдати противнику максимальних втрат.

Нагадаємо, що четвертий день поспіль в Україні проходили мітинги, на яких вимагали відставки Олександра Сирського. За даними ЗМІ, Володимир Зеленський розглядає можливість його заміни. На вихідних президент мав провести зустрічі із потенційними кандидатами на посаду головкома.

Також глава держави заявив, що почув протестувальників, і пообіцяв рішення щодо армії.