18 січня, 16:49
Сирський сказав, як удалося зірвати стратегічні плани росіян на кількох напрямках
Головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю розповів, як удалося зірвати плани росіян.
Деталі передає 24 Канал з посиланням на LB.ua.
Як ЗСУ зірвали плани ворога?
Сирський назвав декілька напрямків, на яких ЗСУ своїми активними діями зірвали плани окупантів. Мова про Курський і Покровський напрямки, а також рейди в Бєлгородську область.
Хочу нагадати, що у березні 2025 року ми проводили активні дії з заходом до Білгородської області, що примусило ворога відтягнути значні сили, аби не допустити нашого прориву вглиб оборони,
– сказав головком.