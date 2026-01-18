Сирський сказав, як удалося зірвати стратегічні плани росіян на кількох напрямках

Головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю розповів, як удалося зірвати плани росіян.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на LB.ua.

Як ЗСУ зірвали плани ворога?

Сирський назвав декілька напрямків, на яких ЗСУ своїми активними діями зірвали плани окупантів. Мова про Курський і Покровський напрямки, а також рейди в Бєлгородську область.

Хочу нагадати, що у березні 2025 року ми проводили активні дії з заходом до Білгородської області, що примусило ворога відтягнути значні сили, аби не допустити нашого прориву вглиб оборони,

– сказав головком.