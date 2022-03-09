Це – актуальна інформація станом на 9 березня о 13:00. Персонал АЕС уже другий тиждень поспіль без ротації героїчно виконує свої функції.

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Що відбувається на ЧАЕС

На жаль, регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику Чорнобильської АЕС й на території зони відчуження наразі неможливий. Залізничне та автомобільне сполучення зі станцією також не відновлене.

Працівники атомної електростанції фактично опинилися у пастці. Вони не можуть покинути АЕС. Стаціонарний та стільниковий телефонний зв'язок із ними досі відсутній. За інформацією, яку вдалося отримати від них по інших каналах, параметри безпеки об'єктів у Чорнобилі поки що – у нормі.

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