Ситуація на Донбасі: окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів біля Авдіївки та Пісків
Проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом 13 вересня. У відповідь на провокації, українські воїни вогонь не відкривали.
Ситуація залишається стабільною та контрольованою. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
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Що відомо про нові провокації бойовиків
- Окупанти порушили режим "тиші" в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
- Два неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік позицій ЗСУ зафіксували поблизу Пісків та Авдіївки.
- В результаті пострілів бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає.
Від початку поточної доби, 14 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Перемир'я на Донбасі: що треба знати
- З 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Попри це, окупанти регулярно влаштовували провокації та порушували перемир'я.
- 6 вересня бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ, загинув український військовий.
- Російські найманці також збільшують довжину траншей на Луганщині. Це суперечить мінським домовленостям.
- 11 вересня на зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" було вирішено продовжити дію режиму "тиші" попри обстріли окупантів.
- Усі попередні домовленості про перемир'я на Донбасі зривали проросійські бойовики.