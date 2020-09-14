Проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом 13 вересня. У відповідь на провокації, українські воїни вогонь не відкривали.

Ситуація залишається стабільною та контрольованою. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС. Актуально Окупанти мінують автодороги на Донбасі: їх викрили спостерігачі Що відомо про нові провокації бойовиків Окупанти порушили режим "тиші" в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Два неприцільні постріли з підствольних гранатометів в бік позицій ЗСУ зафіксували поблизу Пісків та Авдіївки.

В результаті пострілів бойових втрат і поранень серед українських воїнів немає. Від початку поточної доби, 14 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Перемир'я на Донбасі: що треба знати З 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Попри це, окупанти регулярно влаштовували провокації та порушували перемир'я.

6 вересня бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ, загинув український військовий.

Російські найманці також збільшують довжину траншей на Луганщині. Це суперечить мінським домовленостям.

11 вересня на зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" було вирішено продовжити дію режиму "тиші" попри обстріли окупантів.

Усі попередні домовленості про перемир'я на Донбасі зривали проросійські бойовики.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу