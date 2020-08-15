На Донбасі вже двадцяту добу поспіль не фіксують бойових втрат. Така ситуація склалась завдяки режиму припинення вогню – рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

У повідомленні ООС у фейсбуці зазначили, що від початку доби 15 серпня, станом на 17:00, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень з боку противника не зафіксовано. Наразі на всіх ділянках фронту спостерігають тишу.

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Там зазначили, що ситуація на передовій контрольована. Українські бійці дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Режим припинення вогню набрав чинності 27 липня. Відтоді бойових втрат та поранень не фіксували.

У районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об'єднаних сил. Відомо, що сапери ДСНС розмінували приблизно 6 гектарів території у прифронтовому районі. Також вони передали на знищення 48 знайдених вибухонебезпечних предметів. Рятувальники Об’єднаних сил відновлюють та пошкоджують житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Це вони роблять для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років. 14 серпня 2020 року вони здійснювали роботи на 22 об’єктах. Зокрема, 1 з них повністю відремонтували.

Довідка. Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу