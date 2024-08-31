Про це в розмові з 24 Каналом зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що на цьому напрямку в ЗСУ вибудована система оборони, є можливість відходу в певних місцях через нестачу боєприпасів.

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В росіян неукріплені фланги

Як тільки нестача озброєння буде усунена, українські війська, зі слів Світана, зупинять окупантів і вони опиняться в дуже жалюгідному становищі. Бо вони відірвалися в бік Покровська на 50 кілометрів від Донецька, а ширина фронту – 15 – 20 кілометрів, при тому, що в окупантів непідготовлені й неукріплені фланги.

Як тільки генерал Сирський знайде резерви для ударів по флангах, то росіянам буде не до проривів у бік Покровська. Вони намагатимуться прикритися від ударів. Вже розуміючи всі ці процеси, вони не так посилено тиснуть на Покровськ, вони зараз розвернулися більше на південь, намагаються видавити українські гарнізони, аби розширити своє вклинення,

– розповів Світан.

Окупанти хочуть видавити гарнізони

Військовий експерт наголосив, що окупанти вже майже видавили Карлівський гарнізон, зайшовши в тил з боку Покровська, залишається ще Курахівський та Вугледарський. Він зауважив, що це дуже складне для росіян завдання, бо там зі всіх боків передбачені укріпрайони.

В Сирського є 1,5 – 2 тижні, поки росіяни не розширять своє вклинення. В нас є можливість його зрізати, тому треба почекати. Думаю, що Сирський не просто так перебував декілька днів на цій ділянці фронту. Найближчим часом ми побачимо певні дії там з боку ЗСУ,

– озвучив Світан.

Станом на 31 серпня на Покровському напрямку українська армія відбивала 55 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.