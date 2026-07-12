Росія мала просування на одному із напрямків, Україна – контратакує: звіт і карти ISW

В Інституті вивчення війни опублікували звіт щодо ситуації на фронті станом на 10 – 11 липня. Аналітики також оновили карти бойових дій.

Про це повідомляє ISW.

Як змінилася ситуація на фронті?

10 та 11 липня російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області , але не досягли підтвердженого прогресу.

, але не досягли підтвердженого прогресу. Окупанти вели наступальні операції також на північ та північний схід від міста Харків 10 та 11 липня, але безуспішно.

10 та 11 липня, але безуспішно. Аналогічно було на Великобурлуцькому та Куп'янському напрямках , а ще Борівському , де українські війська контратакували.

, а ще , де українські війська контратакували. Російські війська продовжували безуспішні наступальні операції й на Слов'янському напрямку 10 та 11 липня.

10 та 11 липня. Ворог нещодавно просунувся в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка , коли українські війська контратакували. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 липня, показують, що українські війська атакують позиції, зайняті Росією, на південно-західній околиці Костянтинівки, що свідчить про те, що російський контроль над місцевістю на південному заході Костянтинівки знаходиться далі, ніж раніше оцінювало ISW.

, коли українські війська контратакували. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 липня, показують, що українські війська атакують позиції, зайняті Росією, на південно-західній околиці Костянтинівки, що свідчить про те, що російський контроль над місцевістю на південному заході Костянтинівки знаходиться далі, ніж раніше оцінювало ISW. 10 та 11 липня російська армія продовжувала наступальні операції на Добропільському напрямку , але не просунулася вперед.

, але не просунулася вперед. Аналогічна ситуація склалася на Покровському напрямку.

Ситуація на фронті / Карти ISW

10 та 11 червня російські війська продовжували обмежені наступальні операції в напрямку Олександрівки , але не просувалися вперед, оскільки українські війська контратакували. Російський мілблогер заявляв, що українські війська контратакували та просунулися за Іванівку (на північний схід від Олександрівки) до Новопавлівки.

, але не просувалися вперед, оскільки українські війська контратакували. Російський мілблогер заявляв, що українські війська контратакували та просунулися за Іванівку (на північний схід від Олександрівки) до Новопавлівки. Російські війська продовжували наступальні операції на Гуляйпільському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Вони також здійснили обмежені наземні атаки на захід від Оріхова на заході Запорізької області 10 та 11 червня та, як повідомляється, розміщують у цьому районі нові ударні безпілотники.

на заході Запорізької області 10 та 11 червня та, як повідомляється, розміщують у цьому районі нові ударні безпілотники. Ні російські, ні українські війська не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 11 липня, оскільки українські війська продовжували завдавати ударів по передових російських військових об'єктах у цьому районі. Повідомляється, що удари українських безпілотників спричиняють нестачу човнів у російських військ в окупованій Херсонській області, і ця нестача, ймовірно, перешкоджає російським наземним операціям в дельті острова Дніпро.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за перші шість місяців 2026 року українським військовим вдалося більш ніж удвічі сповільнити темпи російського просування. Також українські сили втричі збільшили кількість ударів по цілях у тилу ворога.

Також нещодавно стало відомо про звільнення населеного пункту Новохатське на Донеччині.