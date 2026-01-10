Сили оборони відбивають наступи біля Гуляйполя та Куп'янська: карти ISW

І російські, й українські війська мали успіхи на передовій за минулу добу. Активні бойові дії тривають на Донеччині. Також ворог діє на Сумщині та в Запорізькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Яка ситуація на фронті на 10 січня?

У Сумській області російські війська нещодавно просунулися біля Грабовського. Також ворог атакував неподалік Олексіївки та Андріївки, а також у напрямку Малої Корчаківки.

На Харківщині ворог проводив наступи біля Прилипок, Стариців, Вовчанська, Зеленого, Бугруватки, Вовчанських Хуторів, Вільчі та Лиману 8 і 9 січня. Також росіяни хотіли просунутися біля Великого Бурлука, але успіху там не мали.

На Куп'янському напрямку росіяни атакували поблизу Тищенківки, Фиголівки, Петропавлівки, Подолу, Степової Новоселівки, Курилівки та Мирового. Українські Сили оборони також відбили механізований російський наступ.

Поблизу Борової атаки ворога відбулися біля Богуславки, Нової Кругляківки, Новоєгорівки, Нововодяного, Греківки та в напрямку Ольгівки.

На Лиманському напрямку за останні кілька днів росіяни атакувала в районі Новоселівки, Дробишева, Святогірська, Ставок, Колодязів, Мирного, Масляківки. Крім того, бойові дії тривали біля Сіверська, Дронівки, Платонівки, Різниківки, Закітного та Федорівки.

Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка та проникли на схід від Костянтинівки. Окупанти намагалися рухатися до Новомаркового, Ступочок і в районі Іванопілля. Українські війська завдають ударів по російських позиціях на схід від Костянтинівки.

Ворог здійснив атаки біля Часового Яру, Новодмитрівки, Міньківки, Олександро-Шултиного, Плещіївки, Ступочок, Берестока, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру та Софіївки.

Росіяни продовжили наступальні дії в районі Добропілля поблизу Шахового, Нового Шахового та Дорожнього, в напрямку Кучерів Яру, Заповідного та Іванівки.

На Покровському напрямку російські війська намагалися просунутися в північній частині Покровська. Ворог також атакував біля Гришиного, Родинського, Разиного, Сухецького, Затишок та Червоного Лиману, Білицького, Мирнограда, Котлиного, Удачного та Молодецького.

Зміни на фронті 8 – 9 січня / Карти ISW

На Олександрівському напрямку окупанти намагалися наступати біля Піддубного, Іванівки, Січневого, Красногірського, Соснівки, Вишневого та Вербового.

Українські війська нещодавно просунулися на Гуляйпольському напрямку, а російські війська продовжували проникати на північ від Гуляйполя. Крім того, вони атакували поблизу Прилук, Братського, Придорожнього, Різдвянки, Святопетрівки, Воздвижівки, Зеленого, Єгорівки, Андріївки, Варварівки, Солодкого, Злагоди, Рибного, Залізничного та Староукраїнки.

Українські війська нещодавно просунулися у західній частині Запорізької області. Ворог наступав у районі Степногірська, Павлівки, Малих Щербаків, Приморського, Лук'янівського та Новояковлівки.

Окупаційна армія намагалася наступати на Херсонському напрямку, зокрема поблизу Антонівського мосту.

Підсумуємо, що українські війська нещодавно просунулися поблизу Гуляйполя. Російські війська просунулися на півночі Сумської області та в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка.

Бойові дії тривають: останні новини