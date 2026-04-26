Росія змінила тактику під Харковом і тисне на Покровськ: огляд фронту від ISW

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках, намагаючись створити "буферні зони" та просунутися вглиб України. Водночас ЗСУ активно завдають ударів по тилових цілях противника, знищуючи склади, техніку та командні пункти.

Російські війська продовжують активні бойові дії по всій лінії фронту. Про це йдеться в новому аналітичному звіті ISW.

Дивіться також Росія готує ґрунт для нападу на країни Балтії: в ISW попереджають про нову загрозу

Яка ситуація на фронті?

Російські війська продовжують активні бойові дії на півночі України, зокрема поблизу Сум. Основна мета – створення так званої "буферної зони" вздовж кордону. Водночас українські сили завдають точкових ударів по позиціях противника: зокрема, було уражено командно-спостережний пункт у районі Тьоткіного Курської області та скупчення живої сили поблизу Сопича.

На Харківському напрямку окупанти намагалися просунутися на північ і північний схід від Харкова, однак без підтверджених успіхів. Водночас фіксується нова тактика – активніше використання мотоциклів для швидких штурмів, зокрема в районі Вовчанських Хуторів. Українські військові відбили ці атаки.

На Куп'янському напрямку росіяни активізували спроби проникнення до міста, зокрема через газові труби та з боку Голубівки і Ківшарівки. Попри це, просування ворога не зафіксовано.

Паралельно ЗСУ завдають ударів по тилових об'єктах у Луганській області – знищено склад боєприпасів, командний пункт і райони зосередження військ.

У Донецькій області тривають бої одразу на кількох ділянках. У районі Слов'янська та Костянтинівки українські сили не лише стримують ворога, а й проводять контратаки. Водночас росіяни намагаються просунутися в напрямку Покровська, де, за наявними даними, мали часткові успіхи. Тут окупанти збільшують кількість штурмових груп, використовуючи погані погодні умови.

Ситуація на фронті / Карти ISW

На півдні російські війська проводять обмежені атаки та намагаються утримувати позиції, одночасно зазнаючи ударів з боку ЗСУ. Українські сили уражають склади техніки, командні пункти та позиції управління дронами в Запорізькій області. На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли та застосування дронів проти цивільного населення.

Зверніть увагу! Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів для 24 Каналу, що росіяни планують зосередити літню кампанію на захопленні Донецької області, хоча ресурсів для масштабного наступу бракує. Проте, Україна має найміцніші позиції на фронті завдяки контрнаступальним діям, і перспективи зупинити бойові дії залежать від міжнародної підтримки.

Як українські військові проводять контрнаступ?

Попри тиск росіян, українські захисники тримають оборону та навіть здійснюють контратакувальні маневри. Окупанти зазнають чимало втрат.

Однією із яскравих контратак за останній час стала операція під Терновим. Українські військові прорвалися на 15 кілометрів і вийшли в тил російських сил на Олександрівському напрямку. За перший місяць боїв у Терновому було ліквідовано понад 600 російських окупантів, що послабило позиції ворога.

Загалом від початку контрнаступу у 2026 році Сили оборони України звільнили 480 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку. Під контроль України повернулися 12 населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.