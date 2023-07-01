Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зауважив, що ці так звані КАБи – дуже потужна зброя. Ворог скидає їх з літаків з території, яку він контролює.

До теми У Луганську та Донецьку пролунали потужні вибухи: у небо здійнявся чорний дим

Гайдай наголосив, що руйнівна сила цих бомб дуже велика, адже після її вибуху залишається вирва радіусом понад 10 метрів.

Ситуація пекельна

На Луганському напрямку зараз окупанти для штурмів використовують підрозділи "Шторм Z".

"Вони гірше підготовлені, ніж зеки, що воювали у ПВК "Вагнера", – підкреслив Гайдай.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

До того ж бойовики однієї з розбитих рот "Шторм Z" нещодавно бідкались, що їм не постачають боєкомплект та продукти. Крім того, їхніх трьохсотих не вивозять, а двохсотих залишають на полі бою. Також представники "Шторм Z" припускали, що їх "обнулять".

На лінії бойового зіткнення стоїть страшенний сморід від двохсотих окупантів. До того ж зараз спекотна погода. Їх ніхто не забирає, й росіяни навіть не виходять на перемовини, щоб запросити режим тиші та прибрати своїх двохсотих,

– наголосив колишній голова Луганської ОВА.

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку: дивіться відео

Проблема полягає в тому, що коли українські підрозділи просуваються вперед, їм доводиться йти по тілах загиблих зі "Шторм Z".

"А це не стрімке просування. Просування по якійсь лісосмузі займає певний час, адже увесь шлях забитий цими трупами. Тому ситуація там пекельна", – відзначив Сергій Гайдай.

Що відомо "Шторм Z" Ці російські формування складаються переважно з людей з кримінального середовища. В Ці російські формування складаються переважно з людей з кримінального середовища. В "Шторм Z" є власний статут. Серед його пунктів: бійці можуть покинути лінію фронту тільки після закінчення піврічного контракту, тяжкого поранення або смерті. Також Водночас командири підрозділів можуть застосовувати зброю, щоб утримувати дисципліну. А поранених бійців "Шторм Z" зазвичай залишають на полі бою.

Окупанти зі "Шторм Z" дезертують з фронту