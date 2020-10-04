Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак переконаний, що Україну змогли підготувати ​​до другої хвилі пандемії COVID-19. Загалом же ситуація з поширенням коронавірусу в країні цілком під контролем.

"Я не можу сказати, що ми не підготовлені", – цитує Інтерфакс-Україна слова Єрмака, сказані 3 жовтня в ефірі одного з українських телеканалів. Так глава ОП прокоментував готовність України до другої хвилі COVID-19.

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На сьогодні, я вважаю, ситуація абсолютно під контролем. Природно, ми спостерігаємо. Ми робимо рекордну кількість тестів. Серед іншого і з цим пов'язаний такий ріст (кількості інфікованих – 24 канал),

– розповів Андрій Єрмак.

І наголосив: "Ми нічого не приховуємо".

Щодо ситуації з коронавірусом в Україні (а мовиться про стрімке зростання кількості нових інфікованих, виявлених протягом доби) Єрмак розповів таке:

Селекторні наради під головуванням президента Зеленського відбуваються чи не щодня. У нарадах беруть участь усі відповідальні чиновники, часто – глави ОДА.

Глава держави багато їздить країною, у регіонах відвідує медичні установи, слухає звіти голів ОДА, профільних лікарів тощо.

Та деякі місцеві чиновники у погоні за швидкими політичними дивідендами забули про людей.

Плюс було літо, люди трохи розслабилися. А восени завжди йде зростання інфекційних захворювань, грип. Але я впевнений, що ми пройдемо це, ми не розслабляємося ні на хвилину. Якщо виникають проблеми, то відразу знаходять і їхнє вирішення,

– впевнений глава ОП.

Єрмак наголосив: другої хвилі пандемії COVID-19 не вдалося уникнути нікому у світі. Тобто, це не лише українська проблема.

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