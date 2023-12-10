ЗСУ не тільки обороняють території, але й контратакують. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала.
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Штурмові дії ЗСУ
Роман Бочкала зазначив, що ворогу не вдасться досягнути своїх цілей. Очевидно, російські генерали пообіцяли кремлівському диктатору Владіміру Путіну захопити Авдіївку та Куп'янськ, однак це не можливо.
Українські захисники не лише стійко тримають оборону, але й виконують штурмові дії, контратакують.
Хлопці зараз перебувають у штурмових діях. Відповідно ми контратакуємо, а також нав’язуємо ворогу свої наступальні дії,
– наголосив військовий оглядач.
Останні новини з фронту
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники продовжують ведення наступальної операції на Сході та на Півдні, утримують позиції на фронті та дають відсіч окупантам. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.
- Зокрема, ️на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області.
- ️На Авдіївському напрямку українські захисники стримують ворога. Російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдають окупантам значних втрат. Там за добу відбили 19 ворожих атак.
- Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирсьий розповів, що ситуація на Сході залишається складною. Ворог продовжує наступати на всій лінії фронту та веде штурмові дії. Ворог робить спроби оточити Авдіївку, а також повернути втрачені позиції на Півдні та Сході. Також російські окупанти намагаються витіснити ЗСУ із лівого берега Херсонської області, де українські бійці створили плацдарм.