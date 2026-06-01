Путін раптово відкрито пригрозив Вірменії: що задумав диктатор

Володимиру Путіну не подобається, що Вірменія покращує відносини з Європейським Союзом. Диктатор вже згадує за війну в Україні та натякає, що на Єреван може очікувати схоже майбутнє.

Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що все це відбувається на тлі підготовки до парламентських виборів у Вірменії, які відбудуться вже 7 червня. Очевидно, що Росія буде втручатися у голосування. Кремлю важливо протягнути своїх кандидатів, які виступають проти зближення з ЄС.

Чого очікувати від Росії?

На думку Загороднього, Росія може спробувати втілити у Вірменії щось схоже на те, що відбувалося у Молдові. Тоді вони скуповували голоси, підвозили людей з Придністров'я тощо. Вже надходила інформація, що там планують в день виборів звезти в країну російських вірмен.

Не думаю, що Пашинян буде собі дивитися, як раптом 100 тисяч людей заїжджають в країну. Ось ці російські технології працюють, коли йде бездіяльність органів влади. Коли ж влада вмикає правоохоронний ресурс, то все починає сипатися. В Молдові чекали поки росіяни вибудують ці мережі, а потім спокійно це накрили,

– зауважив Загородній.

Звісно, не варто відкидати варіант, що з часом Росія може взагалі піти на військову операцію проти Вірменії. Але тоді їй доведеться йти через територію Грузії. Чи ризикнуть там на такий крок – є питання.

Ситуація у Вірменії: що відомо

Додамо, відносини Росії з Вірменією були достатньо міцними до 2020 року. Згодом вони погіршилися через те, що Росія фактично ніяк не підтримала Єреван у війні за Нагірний Карабах. Азербайджан двічі йшов у наступ – у 2020 та 2023 роках – і зараз контролює цю територію.

Зрештою Вірменії почала покращувати відносини із Європейським Союзом та Сполученими Штатами, що викликає в Росії роздратування. Підконтрольні РФ організації Євразійський економічний союз та Організація Договору про колективну безпеку вимагають визначатися, куди далі хоче рухатися Єреван. Однак прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян наголошує, що ще не настав час визначатися.

В Росії вже взялися за економічний шантаж. Там знову нагадують про "дешеві" ціни на російський газ. Також з 30 травня РФ тимчасово обмежила на імпорт з Вірменії овочів та фруктів. Саме Росія є найбільшим ринком збуту вірменської сільськогосподарської продукції.