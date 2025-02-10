"Сівалка" вже успішно нищить ворога на фронті. Що відомо про українську реактивну вогнеметну систему та як вона працює – повідомляє 24 Канал з посиланням на сюжет "Армія TV" та ведучого телеканалу, військовослужбовця та підполковника ЗСУ Сергія Місюру.

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Перша українська реактивна вогнеметна система "Сівалка ВМ8"

Сергій Місюра та "Армія TV" показали першу українську реактивну вогнеметну систему "Сівалка ВМ8". Стверджується, що вона є аналогом російських "Солнцепьоків" і "Буратіно" та вже успішно виконує завдання на полі бою.

За словами підполковника ЗСУ Місюри, реактивна вогнеметна система "Сівалка ВМ8" створена на основі вже української РСЗВ "Сівалка". Військовослужбовець додав, що система здатна запустити 16 термобаричних ракет на дальність до 10 кілометрів.

Вона здатна накрити цілий гектар територій, і спалити вщент все, що було на території Російської Федерації,

– наголосив Місюра.

Місюра показав "Сівалку ВМ8": дивіться відео

У сюжеті "Армія TV" також повідомили, що ЗСУ працюють з реактивною вогнеметною системою з серпня 2024 року. Військові наголошують, що "Сівалка ВМ8" демонструє себе як ефективна мобільна установка, яка може влучно працювати як по живій силі на відкритій місцевості, так і по легкоброньованій техніці. Вогнеметник Святослав розповів, що всередині ракети є капсула, яка після влучання поширює аерозоль, а після – підпалювання.

Військовий також поділився, що, до прикладу, модифікація С-8ТЕР, з якою працює він, може завдавати ударів на відстань від 8 до 10 кілометрів. Вогнеметник додав, що запускати можуть як одну ракету, так і кілька чи повний пакет – 16 штук. Говорячи про час запуску, військовий зауважив, що "Сівалка" випускає 16 ракет приблизно за 35 – 40 секунд.

Як працює "Сівалка ВМ8": дивіться відео

Перевага української реактивної вогнеметної системи у тому, що запуск ракет відбувається на відстані. Вогнеметник Святослав розповів, що військові можуть відійти на безпечну відстань і лише після цього – здійснити пуск ракет.