Скандал з евакуацією: водія Червоного Хреста забрали до ТЦК просто з рейсу – що каже поліція

Під час евакуації двох родин із дітьми з небезпечних районів Херсона водія загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста зупинили на блокпості та доправили до територіального центру комплектування. Волонтери заявляють, що правоохоронці діяли обманом, а цивільних пасажирів залишили напризволяще посеред дороги.

Про це повідомив Загін Швидкого Реагування ТЧХУ міста Херсон у своєму інстаграмі.

Що відомо про скандал із мобілізацією водія Червоного Хреста?

Інцидент трапився 14 серпня поблизу населеного пункту Шевченкове, що в Миколаївській області. Евакуаційна група прямувала з Херсона, рятуючи місцевих жителів від постійних обстрілів, коли їхній автомобіль зупинили для перевірки документів.

За інформацією херсонського осередку Товариства Червоного Хреста, один із поліцейських під час спілкування заявив, що водій нібито перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Правоохоронець запропонував чоловікові поїхати до медичного закладу для здачі аналізу крові. Проте замість лікарні волонтера одразу відвезли до збірного пункту, щоб він пройшов військово-лікарську комісію.

Представники гуманітарної місії наголошують, що пасажирів евакуаційного рейсу "просто кинули" на місці зупинки без допомоги. У своїй офіційній заяві організація різко засудила такі дії.

Те, що сталося з волонтерами Херсонського загону під час виконання евакуаційного рейсу, викликає обурення. Дії, які перешкоджають гуманітарній роботі та ставлять під загрозу своєчасну евакуацію людей із небезпечних територій, є неприпустимими та мають отримати належну оцінку,

– підкреслили в загоні швидкого реагування.

У Миколаївській області під час евакуації людей з Херсона мобілізували водія транспорту / Фото з акаунту Загону Швидкого Реагування ТЧХУ міста Херсон в інстаграмі

Що кажуть у поліції стосовно інциденту?

У Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області факт зупинки автомобіля підтвердили. Там пояснили, що на вказаній ділянці дороги працювала спільна група оповіщення, до складу якої входили військовослужбовці ТЦК та СП разом із поліцейським. Під час перевірки з'ясувалося, що водій гуманітарної місії підлягає мобілізації та не має оформленого бронювання, через що його й доставили до військкомату.

Правоохоронці категорично спростовують інформацію про те, що родини з дітьми кинули напризволяще. За їхніми словами, на місце події оперативно прибув інший водій, який успішно довіз людей до запланованої локації.

Аби з'ясувати всі обставини конфлікту, керівництво обласної поліції вже призначило службове розслідування. Фахівці мають оцінити правомірність дій поліцейського під час перевірки документів та затримання волонтера. За підсумками перевірки обіцяють вжити всіх необхідних заходів, які передбачені чинним законодавством.

Нагадаємо, у Тернополі поліція незаконно затримала чоловіка з інвалідністю та утримувала його у ТЦК, попри чинну відстрочку від мобілізації. Чоловіка з серцевими захворюваннями без належної медичної допомоги відпустили додому після доби утримання.