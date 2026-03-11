"Висновки зроблено": Гороховський перепросив за скандал з фото клієнтки monobank
- Олег Гороховський перепросив за публікацію фото клієнтки, пояснивши, що це була емоційна реакція на символи, пов'язані з Росією.
- Він запевнив, що з персональними даними клієнтів monobank все гаразд, і з банку за час війни не було жодного витоку інформації.
Співзасновник monobank Олег Гороховський прокоментував скандал із публікацією фото клієнтки його банку. Бізнесмен запевнив, що "висновки зроблені", а з персональними даними клієнтів банку "все гаразд і ніколи не буде інакше".
Про це Олег Гороховський написав у своєму телеграм-каналі.
Що написав Гороховський щодо публікації фото клієнтки?
Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов'язаного з Росією,
– зазначив Олег Гороховський, говорячи про фото дівчини, яке він виклав у мережу.
Банкір наголосив, що його ставлення до прапора, який був позаду дівчини, не змінився. Однак ставлення до вчинку – так
Водночас Гороховський запевнив клієнтів monobank, що з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше. Адже це – пріоритет банку.
"Ми – один з найбільш атакованих кібервійськами Росії український банк і головна ціль ворога у фінансовому секторі. За весь час війни у нас не було жодного витоку інформації", – зауважив бізнесмен.
Олег Гороховський поділився, що зробив висновки із ситуації, що склалася, і, якщо раптом виникне щось схоже, то все інформація передаватиметься винятково до правоохоронних органів.
Хто розчарувався – вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність,
– резюмував співзасновник monobank.
З чого почався скандал із фото?
Олег Гороховський 9 березня поширив у соцмережі Threads фото користувачки, яка проходила відеоверифікацію на тлі триколору. Клієнтка питала, чому їй заблокували рахунок, а співзасновник monobank іронічно написав, що була "немита голова".
Згодом дівчина, яку звати Карина Кольб, розповіла у соцмережі, що за її спиною був прапор Словенії, а сама вона була не в себе вдома, тож не помітила, що на стіні. Дівчина також стверджувала, що не підтримує Росію, любить Україну, а її батько служить у ЗСУ.
А пізніше стало відомо, що НБУ вимагає пояснень від monobank щодо публікації фото клієнтки співзасновником Олегом Гороховським. Наразі Нацбанк аналізує ситуацію, а у разі виявлення порушення законодавства може застосувати заходи впливу.