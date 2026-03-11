"Висновки зроблено": Гороховський перепросив за скандал з фото клієнтки monobank

Співзасновник monobank Олег Гороховський прокоментував скандал із публікацією фото клієнтки його банку. Бізнесмен запевнив, що "висновки зроблені", а з персональними даними клієнтів банку "все гаразд і ніколи не буде інакше".

Про це Олег Гороховський написав у своєму телеграм-каналі.

Що написав Гороховський щодо публікації фото клієнтки?

Після стількох років війни триколор викликає гнів. Я побачив прапор і швидко відреагував, не обдумуючи. Зробив це як людина, яка втомилася від усього, пов'язаного з Росією,

– зазначив Олег Гороховський, говорячи про фото дівчини, яке він виклав у мережу.

Банкір наголосив, що його ставлення до прапора, який був позаду дівчини, не змінився. Однак ставлення до вчинку – так

Водночас Гороховський запевнив клієнтів monobank, що з їхніми персональними даними все гаразд і ніколи не буде інакше. Адже це – пріоритет банку.

"Ми – один з найбільш атакованих кібервійськами Росії український банк і головна ціль ворога у фінансовому секторі. За весь час війни у нас не було жодного витоку інформації", – зауважив бізнесмен.

Олег Гороховський поділився, що зробив висновки із ситуації, що склалася, і, якщо раптом виникне щось схоже, то все інформація передаватиметься винятково до правоохоронних органів.

Хто розчарувався – вибачте. Буду краще фільтрувати свої думки й не забувати про свою відповідальність,

– резюмував співзасновник monobank.

З чого почався скандал із фото?