NASA зобразила Крим "російським" під час трансляції сонячного затемнення

Відоме космічне агентство втрапило у гучний міжнародний скандал через обурливу географічну помилку. Під час масштабної прямої трансляції глядачі помітили карту з анексованою територією.

Про це стало відомо під час трансляції.

Що відомо про помилку NASA?

Ввечері 12 серпня NASA опинилося в центрі неприємної історії через мапу, яку показали під час прямої трансляції сонячного затемнення. На кадрах тимчасово окупований Крим був позначений як територія Росії.

Під час трансляції сонячного затемнення смуга явища проходила через Гренландію, Ісландію та Іспанію, а ефір дивилися мільйони людей по всьому світу. Водночас уважні глядачі помітили, що на карті український півострів був відокремлений від материкової частини України та поданий як частина Росії.

Нагадаємо, 12 серпня 2026 року відбулося перше з 1999 року повне сонячне затемнення над материковою Європою. Повна фаза пройшла через Гренландію, Ісландію та Іспанію, а в Україні затемнення було частковим: у Львові Місяць закрив близько 40,4% Сонця, в Ужгороді – 43,4%, а в Києві – лише 2,7%.

Що відомо про подібні випадки

Подібні географічні помилки вже не раз ставали приводом для скандалів. У 2018 році за публікацію мапи з "російським" Кримом довелося офіційно просити вибачення британській газеті The Times, а у 2021 році після звернень української сторони Apple виправила некоректні карти в застосунку Apple Music for Artists.

Такі інциденти траплялися і на офіційному рівні. У 2023 році спотворену мапу використали в одному з відеороликів уряду Угорщини, а зовсім нещодавно, у 2025 році, в ефірі телеканалу CBS показали карту України без окупованого Криму, хоча інші тимчасово окуповані території півдня та сходу на ній залишили.