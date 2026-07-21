Перевірка полку "Скеля" триває: вже відкрито одну кримінальну справу, – Лубінець

Перевірка фактів щодо можливих знущань з військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" ще триває. За матеріалами Офісу омбудсмена вже відкрито перше кримінальне провадження.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив в інтерв'ю "Новинам.LIVE".

Як просувається розслідування щодо "Скелі"?

За словами омбудсмена, наразі перевірка у "Скелі" ще не завершена. Водночас він сподівається, що відкрите кримінальне провадження та вручена підозра "будуть не останніми".

На підставі наших матеріалів вже відкрите кримінальне провадження. Наскільки я знаю, Державне бюро розслідувань вже вручило першу підозру. Я знаю, що вона буде не остання. У нас є додаткова інформація, що відбулося в місцях дислокації "Скелі",

– сказав Лубінець.

Омбудсмен також зазначив, що під час перевірки він не стикався зі спробами приховування інформації. Навпаки його команда отримує повне сприяння проведенню моніторингу щодо цього підрозділу ЗСУ.

Лубінець відзначив успіхи підрозділу на фронті та назвав його "героїчним".

Але ми точно не заплющуватимемо очі на ті ганебні випадки, які траплялися в цій військовій частині. Жодного перешкоджання немає, є повне сприяння,

– додав омбудсмен.

Нагадаємо, у полку "Скеля" перевіряють факти небойових смертей 26 новобранців. Також там зафіксували випадки побиття та катування військовослужбовців.