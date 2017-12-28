Скандал із забудовником по-російськи: розлючений чоловік відкрив вогонь по робітниках

У підмосковному містечку Хімки один із місцевих жителів відкрив стрілянину по робітниках, що вирубували ліс задля забудови. Зауважимо, що конфлікту передували вуличні зіткнення.

Як повідомляє інформаційна агенція "Рідус", місцеві жителі влаштували акції протесту проти планів адміністрації та забудовника вирубати прямо під їхніми вікнами дерева, а також звести в приватному секторі житлову багатоповерхівку. Однак під час однієї з таких акцій на них з кулаками накинулися робітники.

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"Адміністрація видала дозвіл забудовнику "Стройгрупп" на будівництво житлового будинку "вікна у вікна", і для цього вирубується ліс. Це величезні ялини, яким по сто років. Люди, звичайно, обурилися, у них раніше вже були акції протесту, голодування. А напередодні пройшла інформація, що почнуть вирубувати знову. Відтак, люди знову зібралися, приїхала поліція, почалися зіткнення, люди забудовника побили жінку, балоном зі сльозогінним газом бризкали, загалом чотирьом довелося надавати допомогу", – пояснив ситуацію громадський активіст Олексій Дмитрієв.

За інформацією видання, у підсумку правоохоронці встали на бік забудовника, затримали одну з активісток (вона перебуватиме під вартою щонайменше упродовж 48 годин до суду) та відтіснила інших протестувальиків з місця проведення робіт щодо вирубки лісу.

Крім того, зазначається, що через непрофесіоналізм робітників постраждав приватний будинок, який розташовується поблизу, тому його господар розлютився та почав стріляти з вогнепальної зброї.

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"Чоловік спочатку почав кричати прямо з дому на робітників, а потім на його будинок впало дерево, і він почав стріляти. Це було о пів на десяту ранку. Стрілець ні в кого не влучив. За словами робітників, він спочатку вистрілив в повітря, потім у паркан – зі своєї ділянки в паркан забудовника. Потім він закрився в будинку, на місце приїхав начальник поліції, і стрільця затримали", – зазначив Дмитрієв.