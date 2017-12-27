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З'явилися інформація про причини стрілянини на заводі "Меншовик" у Москві

14:44, сьогодні 885 Читать новость на русском
На заводі
На заводі "Меншовик" у Москві сталася стрілянина / Соцмережі

Колишній директор кондитерської фабрики "Меньшовик" Ілля Авер'янов, який влаштував стрілянину та захопив заручників, переконує, що до таких кроків його змусило нинішнє злочинне керівництво підприємтва.

27 грудня у Москві на фабриці "Меншовик" невідомий влаштував смертельну стрілянину. Крім того, ЗМІ поширюють інформацію про захоплення заручників, однак правоохоронці її не підтвердили.

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Згодом з’ясувалося, що нападник – колишній директор підприємства Ілля Авер'янов. Як переконує чоловік, він змушений був вдатися до такого кроку, оскільки фабрику у нього відібрала "банда кавказька, осетинська на чолі з двома прокурорами", передає Business FM.

Один із прокурорів – це Дударов, заступник прокурора Південно-східного адміністративного округу. Другий прокурор – це Чехоєв, заступник прокурора Західного округу. Вони стежать за відбиранням нерухомості. У мене за підробленими документами відібрали фабрику, розорили мене. У мене залишилися вісім дітей. Ви знаєте, я чотири роки б'юся. Вони все перекуповують, підробляють документи, за підробленими документами відсуджуються,
– зауважив він телефоном.

За словами зловмисника, коли він 27 грудня прийшов на роботу, то його стали брати штурмом (з пістолетами, зі зброєю), відтак він застосував оборону, застреливши одного з охоронців.

"Якщо залишуся живим, я буду битися до кінця. Зараз мене вже оточили там, спецпризначенці оточили. Все нормально. Зараз буду або стрілятися, або здаватися", – додав Авер'янов.

Натомість у Слідчому комітеті РФ стверджують, що конфлікт стався внаслідок словесної перепалки між колишнім власником і нинішнім керівництвом фабрики, передають "РИА Новости".

Крім того, відомство відкрило кримінальну справу про вбивство та незаконний обіг зброї.

Додамо, що вже розпочався штурм фабрики з боку силовиків, в результаті чого двох осіб було звільнено, пише ресурс "Известия".

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До слова, фабрику "Меншовик" було засновано в 1999 році, вона виробляє шоколад і кондитерські вироби для дітей. За даними на кінець 2017 року, у підприємства утворилася велика заборгованість.

На початку грудня 2017 року Московський арбітражний суд почав розглядати позов Раджабова Шамсутдина Тажидиновича про визнання ТОВ "КФ Меншовик" банкрутом. Розгляд заяви було заплановано на 18 січня.

Теги: заручники Новини Росії Москва Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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