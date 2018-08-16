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Скандал із заявою Лайми Вайкуле про Крим: у Росії "взялися" за співачку

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У Росії хочуть перевірити законність гастролей Лайми Вайкуле
У Росії хочуть перевірити законність гастролей Лайми Вайкуле / Фото з відкритих джерел

У Російській Федерації вимагають перевірити концертну діяльність відомої латвійської співачки Лайми Вайкуле та законність її перебування в країні і сплати податків від виступів.

З відповідною пропозицією громадський діяч Олександр Хамінський звернувся до міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева, передає видання MK.ru.

Він вважає, що правову оцінку потрібно дати фото- та відеоматеріалам з геотегами з виступів співачки, зіставлені з даними прикордонної служби про дати перетинання нею державного кордону РФ і МЗС РФ про терміни та типи виданих їй віз. 

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"Лайма Вайкуле, чия концертна діяльність почалася ще в радянські часи, безумовно, розглядає російських виконавців як колег по цеху. І, бачачи, як вони безпардонно і нахабно уникають сплати податків, заявляючи, що вони "не виступають за нечувані гонорари на приватних вечірках, а просто зайшли до друга на захід і заодно безкоштовно заспівали", хотіла б застосовувати аналогічний підхід. Але з громадянкою Європи історія трохи інша і в цьому випадку. Якщо ти чесний, але приїжджаєш виступати безкоштовно, ти все одно повинен щоразу отримувати не туристичну, а просту гуманітарну візу, оскільки в Росії є закон про статус іноземних громадян", – заявив Хамінський.

За його словами, приїжджаючи в Росію як для участі в організованих на спеціалізованих майданчиках виступах, так і на запрошення російських корпоративних і приватних клієнтів, Вайкуле як громадянка Євросоюзу повинна кожен раз оформляти просту робочу візу з зазначенням мети поїздки, поданням до консульської установи МЗС Росії контракту на виступ з достовірно вказаною сумою винагороди, а також сплачувати податки з усіх гонорарів, включаючи одержувані готівкою.

Також, юрист наголосив, що артистка повинна дотримуватися не тільки європейських, але й російських законів

Якщо пані Вайкуле дійсно настільки поважає норми європейського в цілому і латвійського зокрема законодавства, що забороняє їй, наприклад, працювати в Криму, їй не повинно бути складно дотримуватися і російських законів,
– додав він.

Нагадаємо, нещодавно перед концертом в Одесі Лайма Вайкуле сказала, що не виступатиме у Криму за жодний гонорар. Після скандалу, який виник після такої заяви, співачка наголосила, що не очікувала такого резонансу і не уявляла, що "люди такі тварини, зійшли з розуму і абсолютно зомбовані".

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики LifeStyle Музика Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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