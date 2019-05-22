Скандал в Австрии из-за "переговоров с россиянкой"

Главной политической или даже геополитической новостью Европы в эти дни стал яркий коллапс австрийского правительства. Сценарий этого события походил на шпионский роман – со всеми необходимыми элементами этого жанра.

Торговля Родиной по-венски

Немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Der Spiegel опубликовали видеозапись, на которой вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе и его заместитель Йохан Гуденус фактически торгуют родиной.

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Беседа шла на курортном острове Ибица два года назад – во время прошлой предвыборной кампании. Собеседницей австрийских политиков была молодая и привлекательная русская девушка с латвийским паспортом – Алена Макарова. Немецкие журналисты называют ее племянницей российского олигарха Игоря Макарова.

Штрахе, представляющий националистическую партию "Свободы", предлагает девушке "огромное влияние" и государственные контракты в Австрии в обмен на тайные пожертвования в избирательный фонд националистов.

Уже после этой беседы партия "Свободы" заняла на выборах второе место и вошла в коалиционное правительство с правой "Народной партией". А сам Штрахе стал вице-канцлером, фактически вторым человеком в государстве.



Кадр с видео Хайнц-Кристиан Штрахе и Алена Макарова

Появление этой видеозаписи вызвало у многих австрийцев настоящий шок. Они не привыкли к тому, что главные люди в их стране настолько откровенно продают родину. Особенно россиянам, с которыми у ЕС не самые лучшие отношения.

Начался жуткий скандал. Штрахе подал в отставку и сделал очень забавное заявление для прессы. Он сказал, что в тот вечер был пьян и пытался произвести впечатление на молодую и привлекательную собеседницу. По его словам, он был полным дураком и пытался вести себя как мачо.

При этом Штрахе объявил, что ничего из обещанного Макаровой не сделал, а появление видеозаписи – это политическое убийство. Как лично его, так и правящей коалиции. Я бы его тут поправил: торговать родиной – это политическое самоубийство. За язык его никто не тянул – он сам сказал все то, что сказал.



Хайнц-Кристиан Штрахе

Но самое смешное, что вице-канцлер не стал приносить извинения своим избирателям. По его мнению, им он ничего такого ужасного не сделал. Слов раскаяния от него дождалась только жена политика – Филиппа Штрахе, перед которой он извинился за недостойное поведение.

Но людям этого показалось недостаточно. В центре Вены начались акции протеста против националистов. Многие требуют отправить их всех назад на Ибицу и не пускать назад.

Канцлер Австрии Себастиан Курц попытался дистанцироваться от своих партнеров по коалиции. Он заявил, что для чистоты расследования уволит министра внутренних дел Херберта Кикля, который тоже представляет партию "Свободы".



Себастиан Курц

Это вызвало протест со стороны всех остальных министров-националистов, они дружно подали в отставку. Австрия фактически осталась без правительства, а новые выборы должны состояться уже в сентябре.

Во всей этой истории меня больше всего поражают два момента. Европейские политики уже тысячу раз получали по голове из-за своих связей с Россией. Могли бы уже давно понять, что такие контакты – это почти гарантированные проблемы.

Но нет, они все равно продолжают тянуться к Кремлю и его деньгам. Тут не могу не вспомнить одну цитату, которую часто приписывают Владимиру Ленину: "За двойную норму прибыли капиталисты продадут нам веревку, на которой мы их и повесим!". Мне кажется, идеально сказано.

Ну и второй момент: почти полное отсутствие реакции со стороны избирателей-националистов. Несмотря на скандал, они по-прежнему поддерживают свою партию. Даже посмотрев видеозапись, большинство националистов считает, что их лидер не родиной торговал, а стал целью зловещего заговора. Рейтинг партии "Свободы" упал совсем чуть-чуть.

Ее избиратели просто не умеют думать и анализировать увиденное. Это такие люди, которые начнут о чем-то догадываться, только когда их самих в Сибирь отправят в товарном вагоне. Или к стенке поставят. Да и то – я не уверен. Скажут, что иммигранты виноваты.

И вот второе обстоятельство – особенно меня пугает. 24 мая по всему ЕС, включая Австрию, начнутся выборы в Европейский парламент. В этот раз очень большими шансами на успех обладают именно националисты и популисты. И не только в Австрии, но и во многих других странах.

Если все вместе они соберут треть депутатских мандатов в Европарламенте, то получат право вето на любое его решение. Таким образом они смогут полностью заблокировать работу Европарламента. Это станет началом удушения Евросоюза, его постепенной гибели.

А именно это и является главной целью европейских националистов и Кремля, который их поддерживает всеми своими силами.

Война в Персидском заливе

Риск вооруженного конфликта между США и Ираном в Персидском заливе возрастает с каждым днем. Во всяком случае, риторика их точно становится все более жесткой.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал в своем Twitter, что Дональдом Трампом руководит "команда Б" – речь, видимо, о советнике по национальной безопасности Джоне Болтоне.

Goaded by #B_Team, @realdonaldTrump hopes to achieve what Alexander, Genghis & other aggressors failed to do. Iranians have stood tall for millennia while aggressors all gone. #EconomicTerrorism & genocidal taunts won't "end Iran". #NeverThreatenAnIranian. Try respect—it works! — Javad Zarif (@JZarif) 20 травня 2019 р.

Зариф считает, что под влиянием Болтона Трамп собирается напасть на Иран, а это не получалось ни у Чингисхана, ни у Александра Македонского. Хотя монголы и греки считают, что все у них получилось. Но тем не менее, иранский министр напомнил, что "агрессоры ушли, а Иран все стоит".

Тут же можно добавить, что арабские завоеватели камня на камне не оставили от старой, зороастрийской Персии, полностью подчинив ее себе. Теперь там и письменность арабская, и религия исламская, да и язык вобрал в себя множество арабских слов. Так что Зариф тут сильно преувеличивает способность своего народа сопротивляться захватчикам.



Джавад Зариф

Но Трамп этого всего, конечно, не знает, поэтому он ответил Тегерану попроще. Президент США написал, что Иран остается "главным спонсором терроризма в мире" и получит "могучий ответ" в случае нападения на США или их союзников. Но при этом Трамп объявил, что хочет переговоров с Ираном.

Тут надо сказать, что у Вашингтона сейчас две официальные позиции относительно Ирана.

Мы хотим заставить Иран заключить новую сделку. По ее условиям, Тегеран фактически должен отказаться от самостоятельной внешней политики и делать только то, что мы ему разрешим. Для Ирана это, конечно, никуда не годится. Мы хотим с помощью санкций уничтожить иранскую экономику, добиться там восстания и смены режима на какое-то подобие демократии. Тут, как видите, даже переговоры исключаются.

Естественно, что для иранского режима второй вариант еще хуже первого. Но ни на что другое США не согласны, поэтому противостояние между ними становится все более жестким.

При этом сам Дональд Трамп показывает аятоллам, как им добиться его уважения. Посмотрите на Северную Корею. Когда у нее не было атомного оружия и баллистических ракет, все ее пинали и шпыняли, вводили санкции и даже не считали отдельной страной.



Дональд Трамп

Но когда у нее появилось атомное оружие и ракеты для его доставки в США, тон тут же поменялся. Трамп стал хвалить Ким Чен Ына, встречаться с ним и вести задушевные беседы.

С другой стороны, посмотрите на Ливию и Украину, которые поверили гарантиям США и отказались от ядерного оружия. Ливии сейчас вовсе не существует, а часть украинской территории находится под оккупацией. И там, и там идет война.

Иранцы не дураки, они все это отлично видят и понимают. Поскольку США сами вышли из ядерной сделки с Ираном, то у аятолла есть все основания для возобновления ядерной программы. И они ее возобновили!

На днях стало известно, что производство урана, из которого делают атомные бомбы, будет увеличено в четыре раза! То есть они поняли, что никакие соглашения и сделки не действуют. Надо делать себе ядерный щит. Только так и можно обезопасить свой режим.

Но тут есть проблема. Как только о начале производства атомного оружия узнают США и Израиль, они почти наверняка начнут войну с Ираном. Для Израиля это стопроцентная красная линия. Он не может себе позволить существование ядерного Ирана.

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Таким образом, мы оказались в ситуации, когда Иран не может жить без атомного оружия, а США и Израиль не могут жить с атомным Ираном. Никакие переговоры уже не помогут, поэтому война кажется почти неизбежной.