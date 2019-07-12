Скандал, як інструмент передвиборчої гонки

Кілька днів тому на весь світ пролунав скандал з витоком особистої переписки посла Великобританії в США сера Кіма Деррока. У ній він назвав адміністрацію Дональда Трампа невмілою, невпевненою в собі і некомпетентною. Американський уряд відреагував негайно, відмовившись співпрацювати з нинішнім послом і засудивши на додачу дії британського прем'єра Терези Мей.

Як результат – Деррок швидко подав у відставку, щоб зам'яти конфлікт. Мета досягнута.Було це випадковим витоком інформації або спланованою акцією – залишається тільки гадати. Одне можна сказати точно: компромат такого роду – один з найефективніших інструментів політтехнологів. Цьогоріч українські парламентські вибори не відстають.

Представляємо вам три останніх українські витоки даних, які певною мірою можуть вплинути на хід передвиборчої гонки на мажоритарних округах.

"Мохов, с…"

Нещодавно в мережі з’явилася переписка кандидата в народні депутати по округу №60 (Донецька обл) Дмитра Лубинця, де нардеп отримав повідомлення щодо рішень суду стосовно виїмки архівних документів дільничних виборчих комісій Волновахи і Костянтинівки (Донецька область).

Мохов c… виніс три ухвали по виїмці документів ДВК (дільнича виборча комісія, – ред.) з архіву Києва Волновахи та Констянтинівки. Шевченко каже будуть робити виїмку бо його шеф дрюкає. Я закинув йому, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе,

– йдеться в повідомленнях, отриманих Лубинцем.

Варто зазначити, що Дмитро Лубинець обраний в Раду по округу №60 в Донецькій області з центром у Волновасі. Вервейка Івана Дмитровича вказано на сайті Лубинця як члена його команди у Волновасі – "Спеціаліст з економіки підприємства". В його обов'язки входить "виконання доручень народного депутата України у зв'язках з органами влади всіх рівнів Волноваського району, правоохоронними органами та ЗСУ".

Зауважимо, що Мохов Євген Іванович є головою Волноваського районного суду Донецької області.



Дмитро Лубинець обраний в Раду по округу №60 в Донецькій області з центром у Волновасі

Подвійний паспорт

Інший кандидат– мажоритарщик, що постраждав від зливу особистих даних – Олександр Куницкький, кандидат від Слуги народу по 169 округу.

Так, в мережі з’явилися докази його подвійного громадянства –фотографії ізраїльського паспорту. Сам кандидатспочатку заперечував цю інформацію, а згодом підтвердив. У результаті ЦВК зняла Куницького з реєстрації.



Олександр Куніцккій, кандидат від Слуги народу по 169 округу

Розкіш і політика

Окремої уваги заслуговує витік ймовірного листування народного депутата Сергія Рибалки – самовисуванця на 107 окрузі Луганської області. Так, у мережі набирає обертів паблік "Секретарка", присвячений розкішному життю народного депутата, що має "Роллс–Ройс" майже за 400 тисяч євро і виплачує до 100 тисяч доларів на своє піар просування.

В одному з постів автор описує сплату майже в 5 тисяч доларів нардепу від Радикальної партії Ігорю Мосійчуку, а також фінансування їм закупівлі цієї ж партією агітаційного реквізиту – на 1,3 мільйонів гривень.



Сергій Рибалка – самовисуванець на 107 окрузі Луганській області

Нагадаємо, що Рибалка був членом Радикальної партії. Втім, наскільки правдива інформація, викладена в цьому пабліку, достеменно невідомо. Сам Рибалко поки ще не коментував цю історію.