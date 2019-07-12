21:04
12 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Італійці шукають скарби у Кремлі. Новий секс-символ Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 11 липня
      Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського
      Вєсті.UA
      19:00, сьогодні
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Скандал, як інструмент передвиборчої гонки

      49
      В українській політиці витоки так само дієві, як і за кордоном
      В українській політиці витоки так само дієві, як і за кордоном

      Кілька днів тому на весь світ пролунав скандал з витоком особистої переписки посла Великобританії в США сера Кіма Деррока. У ній він назвав адміністрацію Дональда Трампа невмілою, невпевненою в собі і некомпетентною. Американський уряд відреагував негайно, відмовившись співпрацювати з нинішнім послом і засудивши на додачу дії британського прем'єра Терези Мей.

      Як результат – Деррок швидко подав у відставку, щоб зам'яти конфлікт. Мета досягнута.Було це випадковим витоком інформації або спланованою акцією – залишається тільки гадати. Одне можна сказати точно: компромат такого роду – один з найефективніших інструментів політтехнологів. Цьогоріч українські парламентські вибори не відстають.

      Представляємо вам три останніх українські витоки даних, які певною мірою можуть вплинути на хід передвиборчої гонки на мажоритарних округах.

      "Мохов, с…"

      Нещодавно в мережі з’явилася переписка кандидата в народні депутати по округу №60 (Донецька обл) Дмитра Лубинця, де нардеп отримав повідомлення щодо рішень суду стосовно виїмки архівних документів дільничних виборчих комісій Волновахи і Костянтинівки (Донецька область).

      Мохов c… виніс три ухвали по виїмці документів ДВК (дільнича виборча комісія, – ред.) з архіву Києва Волновахи та Констянтинівки. Шевченко каже будуть робити виїмку бо його шеф дрюкає. Я закинув йому, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе,
      – йдеться в повідомленнях, отриманих Лубинцем.

      Варто зазначити, що Дмитро Лубинець обраний в Раду по округу №60 в Донецькій області з центром у Волновасі. Вервейка Івана Дмитровича вказано на сайті Лубинця як члена його команди у Волновасі – "Спеціаліст з економіки підприємства". В його обов'язки входить "виконання доручень народного депутата України у зв'язках з органами влади всіх рівнів Волноваського району, правоохоронними органами та ЗСУ".

      Зауважимо, що Мохов Євген Іванович є головою Волноваського районного суду Донецької області.


      Дмитро Лубинець обраний в Раду по округу №60 в Донецькій області з центром у Волновасі

      Подвійний паспорт

      Інший кандидат– мажоритарщик, що постраждав від зливу особистих даних – Олександр Куницкький, кандидат від Слуги народу по 169 округу.

      Так, в мережі з’явилися докази його подвійного громадянства –фотографії ізраїльського паспорту. Сам кандидатспочатку заперечував цю інформацію, а згодом підтвердив. У результаті ЦВК зняла Куницького з реєстрації.


      Олександр Куніцккій, кандидат від Слуги народу по 169 округу

      Розкіш і політика

      Окремої уваги заслуговує витік ймовірного листування народного депутата Сергія Рибалки – самовисуванця на 107 окрузі Луганської області. Так, у мережі набирає обертів паблік "Секретарка", присвячений розкішному життю народного депутата, що має "Роллс–Ройс" майже за 400 тисяч євро і виплачує до 100 тисяч доларів на своє піар просування.

      В одному з постів автор описує сплату майже в 5 тисяч доларів нардепу від Радикальної партії Ігорю Мосійчуку, а також фінансування їм закупівлі цієї ж партією агітаційного реквізиту – на 1,3 мільйонів гривень.


      Сергій Рибалка – самовисуванець на 107 окрузі Луганській області

      Нагадаємо, що Рибалка був членом Радикальної партії. Втім, наскільки правдива інформація, викладена в цьому пабліку, достеменно невідомо. Сам Рибалко поки ще не коментував цю історію.

      blog_ava
      Віталій Марків: що відомо про українського воїна та чому його засудили в Італії
      сьогодні
      5117
      Теги: Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      сьогодні , 20:02 Люстрація від Зеленського: кого президент мав би прибрати зі своєї команди
      740
      Черговий наступ на українську митницю: чого очікувати
      сьогодні , 19:30 Черговий наступ на українську митницю: чого очікувати
      Тетяна Острікова 569
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      сьогодні , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1166
      "Треба поговорити" та скандал з телемостом з Росією: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"
      сьогодні , 19:29 "Треба поговорити" та скандал з телемостом з Росією: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"
      587
      Віталій Марків: що відомо про українського воїна та чому його засудили в Італії
      сьогодні , 19:02 Віталій Марків: що відомо про українського воїна та чому його засудили в Італії
      5112
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук