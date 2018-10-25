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      Скандал з тортом у школі Харкова: винні покарані, але школярці надходять образи

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      Скандал з тортом у школі Харкова завершився покаранням винних
      Скандал з тортом у школі Харкова завершився покаранням винних / Колаж 24 канал

      Департамент освіти вирішив покарати винуватців інциденту з публічним приниженням шестикласниці Діани в одній зі шкіл Харкова, яку демонстративне не пригостили тортом. Зокрема, директору школи оголосили догану.

      Про це мовиться у сюжеті ТСН.

      24 канал повідомляв, що у харківській школі спалахнув скандал через торт. Мама однієї з учениць не здала грошей на потреби класу, тому її доньку поставили перед дошкою на святкуванні закінчення навчальної і сказали, що для неї торта немає.

      Під час такого публічного приниження дитина розплакалась.

      Коли я плакала, Толяренко (представниця батьківського комітету, – ред.) до кожного підходила і казала, що Діанин тато не здавав гроші і їй не видали торт,
      – розповіла школярка.

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      Батьки Діани вважають, що це свято є помстою батьківського комітету класу за те, що сім'я принципово не потурає поборам у школі. Також батьки школярки обурені поведінкою класної керівниці, яка допустила цей інцидент.

      Ми боремося для того, щоб школа виховувала дітей, навчала їх, виконувала свої безпосередні функції, а не займалася поборами з батьків,
      – зазначив батько шестикласниці Олексій Андронов.

      Після скандалу у школі відбулися екстрене батьківські збори за участю чиновників департаменту освіти. На зборах вирішили розпустити трійку батьківського комітету, яка влаштувала свято. Окрім того, класного керівника відсторонити від керівництва класом, а директору школи оголосити догану.

      Батьки Діани розповіли, що після інциденту не збираються звертатися в поліцію або переводити дівчинку в іншу школи. Сама школярка при цьому почала отримувати образи від однокласників.

      Теги: Новини України Скандал Діти і неповнолітні Новини Харкова Освіта
      Джерело: 24 Канал
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