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      Скандальні заяви Богдана та рейтинги партій: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"

      239 Читать новость на русском
      Політанатомія
      Політанатомія / 24 канал

      Глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що російській мові на Донбасі варто надати статус регіональної. За тиждень до виборів рейтинги одних партій зростають, інших – падають. То якими вони будуть в результаті та чи можуть такі заяви Богдана послабити наші позиції на міжнародній арені – про все це сьогодні в ефірі 24 каналу о 19:30.

      У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.

      "Політанатомія" виходить на 24 каналі у прямому ефірі щоп’ятниці о 19:30.

      Сьогодні до студії 24 каналу завітають:

      • кандидат у народні депутати від "Самопомочі" Олександра Дрік;

      • радник команди президента з політичних питань Микола Потураєв;

      • журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець;

      • директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

      Завантажуйте додаток Телепортал, щоб голосувати в прямому ефірі.
      Дивіться онлайн-трансляцію на Facebook i YouTube.

      Дивіться відео: ананс програми "Політична анатомія"

       

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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Андрій Богдан мовне питання Судді
      Джерело: 24 канал
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