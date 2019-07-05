Скандальні заяви Богдана та рейтинги партій: про найголовніше у ток-шоу "Політанатомія"
Глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що російській мові на Донбасі варто надати статус регіональної. За тиждень до виборів рейтинги одних партій зростають, інших – падають. То якими вони будуть в результаті та чи можуть такі заяви Богдана послабити наші позиції на міжнародній арені – про все це сьогодні в ефірі 24 каналу о 19:30.
У щотижневому ток-шоу "Політанатомія" у вечірньому праймі ведучі обговорять найважливіші теми тижня, що минає, з гостями в студії.
"Політанатомія" виходить на 24 каналі у прямому ефірі щоп’ятниці о 19:30.
Сьогодні до студії 24 каналу завітають:
• кандидат у народні депутати від "Самопомочі" Олександра Дрік;
• радник команди президента з політичних питань Микола Потураєв;
• журналіст видання "Українська правда" Роман Кравець;
• директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.
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Дивіться відео: ананс програми "Політична анатомія"