Скандальний український політик Михайло Добкін виступив з похвалою на адресу білоруського ОМОНу. Він заявив, що силовики змогли "вберегти країну", а надмірна жорстокість до протестувальників – це лише окремі поодинокі випадки.

Відео, в якому Михайло Добкін розповів про своє ставлення до білоруських силовиків, політик опублікував на власному ютуб-каналі. Про це пише 24 канал.

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Він заявив, що коли в країні вибудувана така політична система, як у Білорусі, то спроба увійти в неї комусь новому "піде лише на шкоду". Зламати ж систему буцімто хочуть ті, хто "нічого не розуміє, дурний або занадто молодий".

Можливо, це було не зовсім гуманно, а може й не надто гарно, якщо дивитися з телеекранів. Вони захистили державну систему Білорусі, вчинили правильно,

– прокоментував Добкін дії білоруського ОМОНу.

Політик заявив, що силовики "виконували свої повноваження" в межах закону, який їм все це дозволяв. Втім він визнав і те, що в білоруських силовиків були "перекоси", але в рідкісних винятках.

"Я думаю, що білоруси розберуться й покарають тих, хто вже зовсім по-садистськи отримував задоволення, б'ючи людей. Та глобально люди у формі й Лукашенко захистили країну", – переконаний проросійський політик.

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