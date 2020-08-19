Скандальний Добкін похвалив ОМОН, який бив мирних демонстрантів у Білорусі
Скандальний український політик Михайло Добкін виступив з похвалою на адресу білоруського ОМОНу. Він заявив, що силовики змогли "вберегти країну", а надмірна жорстокість до протестувальників – це лише окремі поодинокі випадки.
Відео, в якому Михайло Добкін розповів про своє ставлення до білоруських силовиків, політик опублікував на власному ютуб-каналі. Про це пише 24 канал.
До слова Горілка, каша і "колорадська" стрічка: як скандальний Добкін "дєнь пабєди" відзначав
Він заявив, що коли в країні вибудувана така політична система, як у Білорусі, то спроба увійти в неї комусь новому "піде лише на шкоду". Зламати ж систему буцімто хочуть ті, хто "нічого не розуміє, дурний або занадто молодий".
Можливо, це було не зовсім гуманно, а може й не надто гарно, якщо дивитися з телеекранів. Вони захистили державну систему Білорусі, вчинили правильно,
– прокоментував Добкін дії білоруського ОМОНу.
Політик заявив, що силовики "виконували свої повноваження" в межах закону, який їм все це дозволяв. Втім він визнав і те, що в білоруських силовиків були "перекоси", але в рідкісних винятках.
"Я думаю, що білоруси розберуться й покарають тих, хто вже зовсім по-садистськи отримував задоволення, б'ючи людей. Та глобально люди у формі й Лукашенко захистили країну", – переконаний проросійський політик.
Добкін про білоруський ОМОН: дивіться відео
Що відомо про Михайла Добкіна: коротка біографія та курйози
- Розквіт кар'єри Михайла Добкіна припав на період становлення "Партії регіонів". У цей час політик побув і мером Харкова, і головою Харківської ОДА, і у Верховній Раді потусувався.
- Вперше до парламенту потрапив у 2002 році. Тоді пройшов по мажоритарному окрузі, а у Верховній Раді відзначився постійною зміною фракцій та груп. За 4-річну каденцію змінив таких аж 5, поки не прилаштувався у "Партії регіонів".
- У 2014 знову пройшов до парламенту з "Опозиційним блоком", а після виборів 2019 року залишився без роботи.
- Крім того, "Допа", як його називають, неодноразово потрапляв у різноманітні скандали. Наприклад, у 2017 році він побажав смерті своєму колезі Мустафі Найємі, а у 2019 у прямому ефірі одного з телеканалів запропонував повісити Петра Порошенка, Андрія Парубія, Олександра Турчинова та Олега Тягнибока.
- Втім чи не найпопулярніший скандал за участю Михайла Добкіна стався ще у далекому 2006 році. В Інтернеті опублікували ролик де, на підготовці до виборчої кампанії Геннадій Кернес підказує: "Міша, у тєбя скушноє ліцо. Тєбє нікто так дєнєг нє даст".
- Сам ж Добкін закликає писати нормальні тексти для агітації. "Тєксти пішитє нармальниє. Пішитє хер*ю какуюта", – заявив тоді політик.