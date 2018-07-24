Скандальний мер Ірпеня планує стати народним депутатом

Міський голова Ірпеня Київської області Володимир Карплюк заявив, що вирішив піти у відставку зі своєї посади та планує брати участь у парламентських виборах 2019 року.

Про це Карплюк написав у своєму Facebook.

"Я, Володимир Карплюк, прийняв рішення 2 серпня 2018 року скласти повноваження Ірпінського міського голови, залишаючи після себе яскраві зміни та сильну команду, яка їх збереже і в подальшому розвиватиме регіон", – мовиться у повідомленні посадовця.

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Моя наступна мета – участь у парламентській кампанії через висунення своєї кандидатури до Верховної Ради по округу, до якого входить Ірпінь та Приірпіння. Адже не можна змінити країну, змінивши лише одне місто. Треба, щоб зміни, які відчув Ірпінь, відчули всі населені пункти України! Тому зараз я повинен присвятити час своєму подальшому розвиткові як політика і активній роботі на окрузі,

– зазначив Карплюк.

При цьому він наголосив, що залишає "за собою політичну відповідальність за роботу його команди в Ірпінській міській раді і допомагатиме в розвитку міста і регіону".

Нагадаємо, у 2016 році слідчі Генпрокуратури проводили обшук у кабінеті мера Ірпеня Володимира Карплюка, після чого чиновник утік за кордон. Правоохоронці стверджували, що знайшли у Карплюка 67 незадекларованих квартир. А ще мерові Ірпеня закидали дерибан землі у Київській області.