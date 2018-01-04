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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скандальний закон про ввезення товарів в дії: що відбувається на кордоні

23:33, 4 січня 10092 Читать новость на русском
Скандальний закон про ввезення товарів в дії
Скандальний закон про ввезення товарів в дії / Фото з відкритих джерел

З прийняттям скандального закону про ввезення товарів на пішому переході Шегині – Медика дуже різко поменшало людей.

30 грудня 2017 року президент Петро Порошенко підписав скандальний закон про ввезення товарів через кордон. Згідно з ним, завозити в Україну можна лише три посилки на місяць, вартістю не більше 50 євро кожна.

Читайте також: Порошенко посилив відповідальність за несплату аліментів: що передбачає закон

Користувач Іван Бесага опублікував у спільноті "Варта-1" у Facebook фото з пішого переходу у пунктах пропуску Шегині – Медика.

Закон "50 євро на одну людину" в дії. Піший перехід Шегині – Медика. Український паспортний контроль порожній повністю, на європейському – близько двадцяти людей. Я такої картини ще ніколи не бачив,
– йдеться в дописі до фото.

Як відомо, до прийняття скандального закону на пішому переході Шегині – Медика у чергах цілодобово стояло по кілька сотень людей, які продавали на кордоні сигарети, горілку та ввозили в Україну по кілька разів на день різноманітну дорогу техніку.

Скандальний закон про ввезення товарів в дії

Скандальний закон про ввезення товарів в дії

У ДФС додали, що пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі. А незадоволені жителі прикордонної зони, які влаштовували мітинги через нові правили щодо ввезення товарів жителі у пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець", розійшлись.

Блокувальникам надані роз’яснення щодо нових правил перетину кордону, які діють з 1 січня 2018 року,
– йдеться у повідомленні.

Та вже 9 січня противники закону про податкові обмеження на часте ввезення товарів з-за кордону планують розпочати цілодобове блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Зокрема, анонсовано протести біля пункту пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська".

Теги: Новини України Державна фіскальна служба Держприкордонслужба Законодавство Польща
Джерело: 24 Канал
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