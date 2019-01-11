Скандально засудили на 7 років: суд М'янми відхилив апеляцію журналістів Reuters

Журналісти ReutersТаки мають сісти у в'язницю на 7 років просто за те, що виконували свою роботу, суд М'янми лишив у силі вирок Ва Лону і Кяу Су Оо. Їх звинуватили в порушенні державної таємниці, хоча насправді вони просто збирали докази для свого матеріалу.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також: У М'янмі двох журналістів Reuters засудили до семи років ув'язнення

Журналісти писали про те, як військові жорстоко стратили 10-х жителів місцевого селища. Під час розслідування натрапили на двох поліцейських, які передали їм цікаві документи у справі. І одразу після цього репортерів арештували правоохоронці.

За словами журналістів, їх підставили. 32-річного Ва Лон і 28-річного Кяу Су Оо затримали наприкінці 2017року. Ця справа викликала широкий резонанс в усьому світі. Шеф-редактор Reuters Стівен Адлер вважає це тиском на свободу преси і наголошує: журналістика – це не злочин!

Нас засудили несправедливо. Ми діяли відповідно до законів медіаетики, ми не вчинили злочину і жодним чином не нашкодили своїй нації. Таке рішення суду підриває демократію і свободу нашої держави. Але ми не зробили нічого поганого, тож ми нічого не боїмось,

– наголосив засуджений журналіст Ва Лон.

Тепер засуджені мають подати апеляцію до Верховного суду М'янми.