Скандального храму РПЦ в Єкатеринбурзі таки не буде, протести допомогли

Російська православна церква відмовилася будувати собор у сквері в центрі Єкатеринбурга, Проти цього будівництва протестували тисячі місцевих мешканців.

Про відмову будувати скандальний храм написав митрополит Єкатеринбурзький Кирило у зверненні, опублікованому на сайті єпархії.

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Попри це у зверненні також мовиться, що митрополит не вірить протестувальникам, які захищали сквер від будівництва.

Ми чули від прибічників скверу, що їхній протест пов’язаний з захистом громадських територій від забудови. І хоча ми не раз переконувалися, що не варто вірити жодному їхньому слову – зробимо так, як вони хочуть,

– заявив священик.

Між пафосними заявами про те, що "слабенький потічок правди" від РПЦ ніхто не чує митрополит також натякнув, як місцева єпархія розцінює протести проти будівництва храму та їх учасників: "Мерзота, яка проявилася в нашому місті".



Чомусь, на думку митрополита Кирила, протестувальників можна порівняти з "мерзотою" | Фото Е1.ru

Що відомо про скандал із будівництвом храму в Єкатеринбурзі?Російський Єкатеринбург охопили масові протести через будівництво храму святої Катерини у сквері в центрі міста. На акцію протесту 14 травня вийшли близько двох тисяч людей, які знесли паркан, що поставили забудовники.

Знесення паркану у сквері в Єкатеринбурзі / Фото the Moscowtimes



Будівництво храму святої Катерини схвалила місцева влада, його мали б завершити у 2023 році до 300-річчя Єкатеринбурга. Однак побудова храму викликала потужний опір місцевих мешканців з моменту, коли у сквері почали вирубати дерева.

Цікаво, що через протести, які тривали кілька днів, президент Путін запропонував провести "опитування" щодо того, де потрібно будувати храм. Мешканці Єкатеринбурга, почувши підтримку Кремля, почали вимагати "референдуму". Але влада міста заявила, що на це потрібен щонайменше рік підготовки.



До слова, на запитання, як тоді пройшов "референдум" у Криму – відповісти не змогла.