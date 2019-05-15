"Хто не скаче, той за храм": у Росії активісти заспівали римейк на українську кричалку – відео

Російський Єкатеринбург охопили масові протести через будівництво храму святої Катерини у сквері в центрі міста. Протистояння місцевих активістів та правоохоронців триває вже кілька днів, є десятки затриманих.

На акцію протесту 14 травня вийшли близько двох тисяч людей, які знесли паркан, що поставили забудовники навколо скверу, пише Znak. Протистояли активістам охоронці, "тітушки" і силовики, які кожен раз відтісняли їх з території майбутнього храму і відновлювали огорожу.

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Пізно ввечері до скверу приїхали машини з ОМОНом і бійцями Росгвардії. Протести переросли у зіткнення, періодично використовувалися димові шашки і лунали вибухи петард.



Російські активісти вийшли на протести проти забудови скверу

Найактивніших протестувальників затримували співробітники ОМОНу. Загалом під час протестів силовики затримали щонайменше 28 осіб. Також одному з активістів зламали стегно.

Під час протестів і затримань активісти почали стрибати і кричати "Хто не скаче, той за храм".

У російському Єкатеринбурзі почалися масові протести

Росіяни вийшли на протести з кричалкою "Хто не скаче, той ...": відео

Протести у російському Єкатеринбурзі: відео

Зауважимо, будівництво храму святої Катерини було схвалено місцевою владою і має завершитися у 2023 році - до 300-річчя Єкатеринбурга. Усі роботи обійдуться місцевій владі у 3,5 мільярда рублів.

Хто не скаче, той ... : що відомо про популярну кричалку? Цей вислів знають і використовують жителі багатьох країн для власного згуртування, під час протестів проти влади, поліції, різних угрупувань тощо.



В Україні найбільше поширена форма: "Хто не скаче, той москаль!". Найчастіше її можна почути від футбольних фанатів на стадіонах, на концертах або під час мітингів.

Яка кричалка "хто не скаче, той ..." популярна у різних країнах?Білорусь: "Хто не скача — той маскаль", визнана екстремістською;

Болгарія: "Хто не скаче, той червоний!";

Боснія: "Хто не скаче, ненавидить Боснію!";

Данія: "Хто не скаче, той любить Путіна!";

Канада: "Хто не скаче, той не ультрас!";

Португалія: "Хто не скаче, той іспанець!";

Польща: "Хто не скаче, той з поліції!";

Росія: "Хто не скаче, той хач!, "Хто не скаче, той ведмідь!";

Сербія: "Хто не скаче, той Вучич!";

Франція:"Хто не скаче, той не француз!";

Чехія: "Хто не скаче, той не чех!";

Чилі: "Хто не скаче, той не чилієць!".