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      "Хто не скаче, той за храм": у Росії активісти заспівали римейк на українську кричалку – відео

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      У російському Єкатеринбурзі почалися масові протести
      У російському Єкатеринбурзі почалися масові протести / znak.com

      Російський Єкатеринбург охопили масові протести через будівництво храму святої Катерини у сквері в центрі міста. Протистояння місцевих активістів та правоохоронців триває вже кілька днів, є десятки затриманих.

      На акцію протесту 14 травня вийшли близько двох тисяч людей, які знесли паркан, що поставили забудовники навколо скверу, пише Znak. Протистояли активістам охоронці, "тітушки" і силовики, які кожен раз відтісняли їх з території майбутнього храму і відновлювали огорожу.

      Читайте також: У Білорусі за кричалку "Хто не скаче, той москаль" будуть штрафувати та арештовувати

      Пізно ввечері до скверу приїхали машини з ОМОНом і бійцями Росгвардії. Протести переросли у зіткнення, періодично використовувалися димові шашки і лунали вибухи петард.


      Російські активісти вийшли на протести проти забудови скверу

      Найактивніших протестувальників затримували співробітники ОМОНу. Загалом під час протестів силовики затримали щонайменше 28 осіб. Також одному з активістів зламали стегно.

      Під час протестів і затримань активісти почали стрибати і кричати "Хто не скаче, той за храм".

      У російському Єкатеринбурзі почалися масові протести

      Росіяни вийшли на протести з кричалкою "Хто не скаче, той ...": відео

      Протести у російському Єкатеринбурзі: відео

      Зауважимо, будівництво храму святої Катерини було схвалено місцевою владою і має завершитися у 2023 році - до 300-річчя Єкатеринбурга. Усі роботи обійдуться місцевій владі у 3,5 мільярда рублів.

      Хто не скаче, той ... : що відомо про популярну кричалку? Цей вислів знають і використовують жителі багатьох країн для власного згуртування, під час протестів проти влади, поліції, різних угрупувань тощо.

      В Україні найбільше поширена форма: "Хто не скаче, той москаль!". Найчастіше її можна почути від футбольних фанатів на стадіонах, на концертах  або під час мітингів.

      Яка кричалка "хто не скаче, той ..." популярна у різних країнах?Білорусь: "Хто не скача — той маскаль", визнана екстремістською;
      Болгарія: "Хто не скаче, той червоний!";
      Боснія: "Хто не скаче, ненавидить Боснію!";
      Данія: "Хто не скаче, той любить Путіна!";
      Канада: "Хто не скаче, той не ультрас!";
      Португалія: "Хто не скаче, той іспанець!";
      Польща: "Хто не скаче, той з поліції!";
      Росія: "Хто не скаче, той хач!, "Хто не скаче, той ведмідь!";
      Сербія: "Хто не скаче, той Вучич!";
      Франція:"Хто не скаче, той не француз!";
      Чехія: "Хто не скаче, той не чех!";
      Чилі: "Хто не скаче, той не чилієць!".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Релігія Поліція Протести
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