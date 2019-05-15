"Кто не скачет, тот за храм": в России активисты спели римейк на украинскую кричалку – видео

Российский Екатеринбург охватили массовые протесты из-за строительства храма святой Екатерины в сквере в центре города. Противостояние местных активистов и правоохранителей продолжается уже несколько дней, есть десятки задержанных.

На акцию протеста 14 мая вышли около двух тысяч человек, которые снесли забор, что поставили застройщики вокруг сквера, пишет Znak. Противостояли активистам охранники, "титушки" и силовики, которые каждый раз оттесняли их с территории будущего храма и восстанавливали забор.

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Поздно вечером в сквер приехали машины с ОМОНом и бойцами Росгвардии. Протесты переросли в столкновения, периодически использовались дымовые шашки и раздавались взрывы петард.

Российские активисты вышли на протесты против застройки сквера

Активных протестующих задерживали сотрудники Омона. Всего во время протестов силовики задержали по меньшей мере 28 человек. Также одному из активистов сломали бедро.

Во время протестов и задержаний активисты начали прыгать и кричать "Кто не скачет, тот за храм".

В российском Екатеринбурге начались массовые протесты

Россияне вышли на протесты с кричалкой "Кто не скачет, тот ...": видео

Протесты в российском Екатеринбурге: видео

Отметим, строительство храма святой Екатерины было одобрено местными властями и должно завершиться в 2023 году – к 300-летию Екатеринбурга. Все работы обойдутся местным властям в 3,5 миллиарда рублей.

Кто не скачет, тот ... : что известно о популярной кричалке?

Это высказывание знают и используют жители многих стран для собственного сплочения, во время протестов против власти, полиции, различных группировок и тому подобное.



В Украине наиболее распространена форма: "Кто не скачет, тот москаль!". Чаще всего ее можно услышать от футбольных фанатов на стадионах, на концертах или во время митингов.

Какая кричалка "кто не скачет, тот ..." популярна в разных странах?Беларусь: "Кто не скача — тот маскаль", признана экстремистской;

Болгария: "Кто не скачет, тот красный!";

Босния: "Кто не скачет, ненавидит Боснию!";

Дания: "Кто не скачет, тот любит Путина!";

Канада: "Кто не скачет, тот не ультрас!";

Португалия: "Кто не скачет, тот испанец!";

Польша: "Кто не скачет, тот из полиции!";

Россия: "Кто не скачет, тот хач!, "Кто не скачет, тот медведь!";

Сербия: "Кто не скачет, тот Вучич!";

Франция: "Кто не скачет, тот не француз!";

Чехия: "Кто не скачет, тот не чех!";

Чили: "Кто не скачет, тот не чилиец!".