11:34
10 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Скандального суддю Глуханчука можуть залишити на посаді

      98 Читать новость на русском

      Судова реформа в Україні дає тріщину. Вища кваліфікаційна комісія суддів продовжує допускати до роботи служителів Феміди, з, м'яко кажучи, підмоченою репутацією, запевняють громадські активісти. Одним з них може стати Олег Глуханчук, який вже 12 років очолює Окружний адмінсуд Одеси і за цей час встиг засвітитися в багатьох скандалах.

      Останній пов'язаний саме з його плановою переатестацією. Вона мала відбутися ще два місяці тому.

      Читайте також: Провал реформи: як українці потерпають від недоброчесних суддів

      Напередодні, журналісти програми "Слідство. Інфо" помітили його на вечірці разом з членами Вищої кваліфікаційної комісії.

      Це повний абсурд і взагалі це конфлікт інтересів. Тому що є члени комісії, які мають сказати чи доброчесний цей суддя, чи може він далі працювати суддею, а тут вечірка – він приїжджає, вони, ймовірно, спілкуються та обговорюють робочі питання,
      – наголосила членкиня Громадської ради доброчесності Євгенія Моторевська.

      Після виходу програми в ефір, переатестацію, з невідомих причин перенесли. У Громадській раді доброчесності кажуть, що це може свідчити про те, що Глуханчук залишиться на посаді, попри негативну репутацію.

      Так, два роки тому поліція затримала його за керування авто у нетверезому стані. Суддя не тільки відмовлявся проходити тест на вміст алкоголю, а й відверто погрожував правоохоронцям.

      Відео, як поліція затримала нетверезого Глуханчука (присутня нецензурна лексика 18+)

      На таку поведінку Вища рада правосуддя "закрити очі" не змогла. Служителя Феміди було відсторонено від діяльності. Та вже за півроку Глуханчук знову повернувся до роботи. Щоправда, за словами представників Громадської ради доброчесності, з того моменту не розглянув жодної справи.

      А от зарплату отримує "за розкладом". До речі, до статків судді також є чимало питань.

      Олег Глуханчук має два розкішних будинки на березі моря. Але якщо ми глянемо в його декларації, то там немає тих доходів, якими би він міг пояснити це майно. Є кримінальне провадження навіть, в рамках якого встановлено, що вартість одного будинку близько 7 мільйонів гривень,
      – сказала журналістка, членкиня Громадської ради доброчесності Галина Чижик.

      Окрім будинків, родина Глуханчуків володіє ще й чималим парком елітних авто. Звідки він заробив на них гроші – невідомо, але всі знають, що суддю неодноразово підозрювали у корупції та зловживанні службовим становищем, зауважують активісти.

      Попри це, як стало відомо, переатестація Олега Глуханчука запланована вже на 11 червня.

      blog_ava
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні
      26582
      Теги: Новини України Кримінальні новини Судді Новини Одеси
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      сьогодні , 11:21 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 26577
      Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      сьогодні , 10:00 Війна затягує: захисники Світлодарської дуги про службу, побратимів та сім'ї
      Володимир Патола
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      9 червня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      4701
      Володимир Путін – найбільший олігарх Росії, – The Washington Post
      сьогодні , 08:45 Володимир Путін – найбільший олігарх Росії, – The Washington Post
      Світові Медіа 1772
      Португалія перемогла у Лізі націй, мінімально обігравши Нідерланди: відео
      9 червня , 23:44 Португалія перемогла у Лізі націй, мінімально обігравши Нідерланди: відео
      676
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук