Скандального суддю Глуханчука можуть залишити на посаді

Судова реформа в Україні дає тріщину. Вища кваліфікаційна комісія суддів продовжує допускати до роботи служителів Феміди, з, м'яко кажучи, підмоченою репутацією, запевняють громадські активісти. Одним з них може стати Олег Глуханчук, який вже 12 років очолює Окружний адмінсуд Одеси і за цей час встиг засвітитися в багатьох скандалах.

Останній пов'язаний саме з його плановою переатестацією. Вона мала відбутися ще два місяці тому.

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Напередодні, журналісти програми "Слідство. Інфо" помітили його на вечірці разом з членами Вищої кваліфікаційної комісії.

Це повний абсурд і взагалі це конфлікт інтересів. Тому що є члени комісії, які мають сказати чи доброчесний цей суддя, чи може він далі працювати суддею, а тут вечірка – він приїжджає, вони, ймовірно, спілкуються та обговорюють робочі питання,

– наголосила членкиня Громадської ради доброчесності Євгенія Моторевська.

Після виходу програми в ефір, переатестацію, з невідомих причин перенесли. У Громадській раді доброчесності кажуть, що це може свідчити про те, що Глуханчук залишиться на посаді, попри негативну репутацію.

Так, два роки тому поліція затримала його за керування авто у нетверезому стані. Суддя не тільки відмовлявся проходити тест на вміст алкоголю, а й відверто погрожував правоохоронцям.

Відео, як поліція затримала нетверезого Глуханчука (присутня нецензурна лексика 18+)

На таку поведінку Вища рада правосуддя "закрити очі" не змогла. Служителя Феміди було відсторонено від діяльності. Та вже за півроку Глуханчук знову повернувся до роботи. Щоправда, за словами представників Громадської ради доброчесності, з того моменту не розглянув жодної справи.

А от зарплату отримує "за розкладом". До речі, до статків судді також є чимало питань.

Олег Глуханчук має два розкішних будинки на березі моря. Але якщо ми глянемо в його декларації, то там немає тих доходів, якими би він міг пояснити це майно. Є кримінальне провадження навіть, в рамках якого встановлено, що вартість одного будинку близько 7 мільйонів гривень,

– сказала журналістка, членкиня Громадської ради доброчесності Галина Чижик.

Окрім будинків, родина Глуханчуків володіє ще й чималим парком елітних авто. Звідки він заробив на них гроші – невідомо, але всі знають, що суддю неодноразово підозрювали у корупції та зловживанні службовим становищем, зауважують активісти.

Попри це, як стало відомо, переатестація Олега Глуханчука запланована вже на 11 червня.