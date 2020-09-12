У центрі окупованої Росією Феодосії відпочивальникам доводиться перебувати посеред каналізаційних стоків. На місцевому пляжі утворився струмок з нечистот, який стікає прямісінько в море.

В результаті скидання каналізаційних стоків на пляжі відчувається стійкий запах нечистот. Незважаючи на це, відпочивальники з дітьми продовжують купатися та засмагати неподалік. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Як на це реагує окупаційна влада

У російській окупаційній владі Криму кажуть, що провели рейди по пляжах і зробили висновок, що жодних санітарних вимог не порушено.

Цікаво, що на жахливий сморід та антисанітарію на пляжах Феодосії скаржилась навіть депутатка російської Держдуми, ексгенпрокурорка Криму та зрадниця Наталія Поклонська.

Схожа ситуація обурила людей і в курортному Коктебелі. Там каналізаційні стоки вилили прямісінько посеред пляжу. При цьому в селищі досі не побудована єдина система каналізації.

Зверніть увагу! Раніше китайські дослідники підтвердили теорію про те, що коронавірус може поширюватися навіть через каналізаційні труби.

Каналізаційні нечистоти на пляжі Феодосії: дивіться відео "Крим.Реалії"

Феодосія на мапі Криму: