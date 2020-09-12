Скаржилась навіть Поклонська: на пляжі в окупованій Феодосії відпочивають серед нечистот – відео
У центрі окупованої Росією Феодосії відпочивальникам доводиться перебувати посеред каналізаційних стоків. На місцевому пляжі утворився струмок з нечистот, який стікає прямісінько в море.
В результаті скидання каналізаційних стоків на пляжі відчувається стійкий запах нечистот. Незважаючи на це, відпочивальники з дітьми продовжують купатися та засмагати неподалік. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".
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Як на це реагує окупаційна влада
- У російській окупаційній владі Криму кажуть, що провели рейди по пляжах і зробили висновок, що жодних санітарних вимог не порушено.
- Цікаво, що на жахливий сморід та антисанітарію на пляжах Феодосії скаржилась навіть депутатка російської Держдуми, ексгенпрокурорка Криму та зрадниця Наталія Поклонська.
- Схожа ситуація обурила людей і в курортному Коктебелі. Там каналізаційні стоки вилили прямісінько посеред пляжу. При цьому в селищі досі не побудована єдина система каналізації.
Каналізаційні нечистоти на пляжі Феодосії: дивіться відео "Крим.Реалії"
Феодосія на мапі Криму: