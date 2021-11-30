Ветер срывал крыши, ломал деревья и обрывал линии электропередач. Кроме того, в море затонули несколько рыболовных судов. И эксперты уверяют – это только начало.

До теми Ураганний вітер валить будинки та перевертає машини у Стамбулі: є жертви

В понедельник, 29 ноября, сильный шторм обрушился сразу на 11 провинций Турции, особенно в регионах Эгейского и Мраморного морей. Ветер врывался на улицы неожиданно и был настолько сильным, что не только сбивал людей с ног, но даже разрушал целые здания и носил по улицам их ошметки.

Аэропорт в Стамбуле

В некоторых районах Стамбула сила ветра достигала 130 километров в час. Аэропорт в Стамбуле был полностью парализован, ведь из-за сильного ветра самолеты просто сносило при посадке.

В провинции Зонгулдак на берегу Черного моря один строитель погиб, когда на него обрушилась стена здания из-за сильного ветра. В районе Чаталджа ветер просто снёс башню с часами.

В целом, видео опубликованные в соцсетях свидетельствуют о том, что ветер крушил всё на своем пути.

Власти Турции из-за непогоды закрыли школы и университеты уже с утра вторника, 30 ноября, в 11 провинциях, включая 15-миллионный Стамбул. Кроме того, в Стамбуле власти призвали граждан не выходить на улицу без необходимости из-за падающих предметов и забитых дорог.

Также по городу полностью запретили ездить на мотоциклах и электросамокатах, ведь ветер переворачивал на трассах даже груженые фуры. Что касается пролива Босфор, то его также закрыли для прохода судов.



Турцию накрыл шторм / Фото Hurriyet

Мост через Босфор перекрыли, а паромы прекратили на время свою работу. Поэтому местные жители были вынуждены часами ждать открытия моста, чтобы попасть домой.

Уже во вторник утром стихия разгулялась на еще больших территориях – метеорологическая служба выпустила штормовое предупреждение уже в 67 из 81 провинции страны. Авиакомпания Turkish Airlines возобновила часть внутренних полетов, но сразу предупредила о том, что график непредсказуем. В итоге самолеты повально прибывали с задержкой.

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Только в Стамбуле спасатели получили более 4 тысяч вызовов всего за сутки, на более чем 500 домах сорвало крыши, почти 850 деревьев было вырвано с корнем. И это не считая разбитых витрин и остановок и разбросанного по всему городу мусора.

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Непогода станет обыденностью

И вот ученые уверяют, что это только начало и Турции стоит быть готовой к тому, что такая непогода станет обыденностью для страны. Эксперты винят изменение климата как главную причину ухудшения погодных условий.

В 2020 году в стране было зарегистрировано почти тысячу стихийных бедствий, связанных с погодой, последствия и продолжительность которых были хуже, чем во все предыдущие годы.

К сожалению, эта проблема касается и нас с вами. Ведь шторм накрывший Турцию, приблизился и к нашим границам. Во временно оккупированном Крыму из-за сильного ветра 56 тысяч человек остались без электричества. Ведь полуостров накрыл ветер силой до 35 метров секунду.

Резюмируя, тема изменения климата, которая еще пару лет назад вызывала у многих ухмылку, прямо сейчас дает о себе знать.