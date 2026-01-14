Скидають до 6 КАБів в одну точну, – офіцер ЗСУ про запеклі бої за Покровськ

Оборона агломерації Покровськ – Мирноград залишається чи не найважливішим завданням українських військових. Ворог застосовує метод просочування, що обійти позиції з півночі, а також велику кількість авіації.

Саме з неї окупанти скидають керовані авіаційні бомби, часто в ту саму ціль. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, що українські бійці вміло протидіють ворогу.

Як відбуваються запеклі бої за Покровськ?

За словами офіцера ЗСУ, ворог не може просунутись на північ від Покровська так, якби того хотів, тобто лобовими атаками. Тому росіяни намагаються просуватись в бік населеного пункту Гришине методом просочування.

Населені пункти Родинське та Гришине є важливими для забезпечення логістики для оборони агломерації Покровськ – Мирноград, що розуміє противник. Тому росіяни тиснуть саме на ці міста з метою затиснення Покровська.

Також ворог підтягнув артилерію в Південний Мирноград, щоб уражати наші позиції. Росіяни постійно проводять дорозвідку і навіть без підтвердження цілей використовують авіацію – скидають до 6 КАБів в одну точну,

– наголосив Ткачук.

Зауважте! Нещодавно ворог провів атаки біля кількох населених пунктів цієї агломерації – поблизу Гришиного, Родинського, Білицького, Сухецького, Федорівки, Мирнограда, Котлиного, Удачного та Молодецького.

Офіцер ЗСУ зазначив, що kill-zone сягає 15 кілометрів і розтягується від південного Покровська до Південного Мирнограду. Там ворог зосередив найпотужніші підрозділи БпЛА – "Архангели" та "Рубікон", а також почав застосовувати важкі бомбери для ураження позицій українських військових та НРК для логістики.

Ситуація в Покровську: дивіться на карті

Він додав, що українські війська, а саме 7 корпус ДШВ ЗСУ, знають про наміри ворога та діють без рожевих окулярів. У разі відходу української армії, ворог буде використовувати Мирноград як місто для накопичення ресурсів.

Що відомо про оборону Покровська?