У 2020 році фінансові активи приватних домогосподарств у Німеччині зросли до 7,1 трильйона євро. Це рекордний показник заощаджень. У середньому німці відкладали по 16 – 17 євро з кожної заробленої сотні.

Річ у тім, що люди боялися залишитися без роботи, а тому заощаджували. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Однак страх втратити роботу – це не єдине, що допомогло німцям заощадити. Закриття магазинів під час локдауну також серйозно скоротило можливості витрачати кошти. Разом це спричинило зростання приватних заощаджень відразу на 5,9%

Як раніше змінювалися заощадження німців

Донедавна найвищий середній показник частки заощаджень у Німеччині припадав на 1991 – 1992 роки й становив 12,9%.

й становив У 2019 році цей показник становив 10,9%.

Водночас експерти розраховують, що у 2021 році значна частка коштів, які приватні домогосподарства накопичили на своїх поточних рахунках у 2020 році, буде витрачена. Щойно ситуація з пандемією нормалізується, витрати на поїздки, ресторани та культурні заходи зростатимуть.

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