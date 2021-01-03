Через пандемію COVID-19 жителі Німеччині заощадили рекордну суму грошей
У 2020 році фінансові активи приватних домогосподарств у Німеччині зросли до 7,1 трильйона євро. Це рекордний показник заощаджень. У середньому німці відкладали по 16 – 17 євро з кожної заробленої сотні.
Річ у тім, що люди боялися залишитися без роботи, а тому заощаджували. Про це повідомляє Deutsche Welle.
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Однак страх втратити роботу – це не єдине, що допомогло німцям заощадити. Закриття магазинів під час локдауну також серйозно скоротило можливості витрачати кошти. Разом це спричинило зростання приватних заощаджень відразу на 5,9%
Як раніше змінювалися заощадження німців
- Донедавна найвищий середній показник частки заощаджень у Німеччині припадав на 1991 – 1992 роки й становив 12,9%.
- У 2019 році цей показник становив 10,9%.
Водночас експерти розраховують, що у 2021 році значна частка коштів, які приватні домогосподарства накопичили на своїх поточних рахунках у 2020 році, буде витрачена. Щойно ситуація з пандемією нормалізується, витрати на поїздки, ресторани та культурні заходи зростатимуть.
Коронавірус у Німеччині: що відомо
- Від початку пандемії коронавірус підхопили 1 773 540 людей. З них вже 1 368 100 хворих одужали, ще 34 859 осіб, на жаль, померли.
- У Німеччині 26 грудня розпочалася вакцинація населення від коронавірусу. Першу вакцину отримала 101-річна Едіт Квойцаллі.
- Приблизно 32% опитаних громадян заявили, що хочуть отримати вакцину якомога швидше.
- Наприкінці грудня 2020 року у Німеччині зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу, який декілька тижнів тому виявили у Великій Британії.
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