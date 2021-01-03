В 2020 году финансовые активы частных домохозяйств в Германии выросли до 7,1 триллиона евро. Это рекордный показатель сбережений. В среднем немцы откладывали по 16 – 17 евро с каждой заработанной сотни.

Дело в том, что люди боялись остаться без работы, а потому экономили. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Однако страх потерять работу – это не единственное, что помогло немцам сэкономить. Закрытие магазинов во время локдауна также серьезно сократило возможности тратить средства. Вместе это повлекло рост частных сбережений сразу на 5,9%

Как раньше менялись сбережения немцев

До недавнего времени самый высокий средний показатель доли сбережений в Германии приходился на 1991 – 1992 годы и составил 12,9%.

В 2019 году этот показатель составлял 10,9%.

В то же время эксперты рассчитывают, что в 2021 году значительная доля средств, которые частные домохозяйства накопили на своих текущих счетах в 2020 году, будет потрачена. Как только ситуация с пандемией нормализуется, расходы на поездки, рестораны и культурные мероприятия будут расти.

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