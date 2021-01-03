Из-за пандемии COVID-19 жители Германии сэкономили рекордную сумму денег
В 2020 году финансовые активы частных домохозяйств в Германии выросли до 7,1 триллиона евро. Это рекордный показатель сбережений. В среднем немцы откладывали по 16 – 17 евро с каждой заработанной сотни.
Дело в том, что люди боялись остаться без работы, а потому экономили. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Однако страх потерять работу – это не единственное, что помогло немцам сэкономить. Закрытие магазинов во время локдауна также серьезно сократило возможности тратить средства. Вместе это повлекло рост частных сбережений сразу на 5,9%
Как раньше менялись сбережения немцев
- До недавнего времени самый высокий средний показатель доли сбережений в Германии приходился на 1991 – 1992 годы и составил 12,9%.
- В 2019 году этот показатель составлял 10,9%.
В то же время эксперты рассчитывают, что в 2021 году значительная доля средств, которые частные домохозяйства накопили на своих текущих счетах в 2020 году, будет потрачена. Как только ситуация с пандемией нормализуется, расходы на поездки, рестораны и культурные мероприятия будут расти.
Коронавирус в Германии: что известно
- С начала пандемии коронавирус подхватили 1 773 540 человек. Из них уже 1 368 100 больных выздоровели, 34 859 человек, к сожалению, умерли.
- В Германии 26 декабря началась вакцинация населения от коронавируса. Первую вакцину получила 101-летняя Эдит Квойцалли.
- Примерно 32% опрошенных граждан заявили, что хотят получить вакцину как можно скорее.
- В конце декабря 2020 года в Германии зарегистрировали первый случай нового штамма коронавируса, который несколько недель назад обнаружили в Великобритании.
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