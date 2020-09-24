"Кожен з нас – президент": скільки українців бачать себе в кріслі глави держави – опитування
Українці не надто бажають обіймати владні пости у державі. Це стосується, як повноважень депутатів різних рівнів, так і міського голови чи президента. Громадяни швидше готові делегувати такі повноваження іншим.
Про це свідчать дані свіжого опитування, оприлюдненого соціологічною групою "Рейтинг".
Дивіться також Чи збираються українці голосувати на місцевих виборах: опитування
Так, в українців запитали, чи хотіли б вони обіймати посади депутатів місцевого і державного рівня, а також – бути мером свого міста, а чи ж президентом.
Чи хотіли б українці бути при владі:
- Депутатом місцевої ради бажають бути 13% опитаних (проти – 82%, не змогли відповісти 6% респондентів).
- Депутатом Верховної Ради хотіли б бути 9% українців (проти – 85%, не визначилися 6%).
- Мером міста хотіли б бути 7% опитаних (проти – 87%, не змогли відповісти 6%).
- Президентом бажають бути 5% українців (проти – 90% опитаних, не змогли відповісти – 5%).
Зауважимо, що під час своєї інавгураційної промови президент Зеленський сказав такі слова: "Кожен з нас – президент. Кожен із нас присягнув на вірність Україні. Кожен із нас несе відповідальність".
Схоже, українці не повністю погоджуються з цими словами глави держави.