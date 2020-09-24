Українці не надто бажають обіймати владні пости у державі. Це стосується, як повноважень депутатів різних рівнів, так і міського голови чи президента. Громадяни швидше готові делегувати такі повноваження іншим.

Про це свідчать дані свіжого опитування, оприлюдненого соціологічною групою "Рейтинг".

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Так, в українців запитали, чи хотіли б вони обіймати посади депутатів місцевого і державного рівня, а також – бути мером свого міста, а чи ж президентом.

Чи хотіли б українці бути при владі:

Депутатом місцевої ради бажають бути 13% опитаних (проти – 82%, не змогли відповісти 6% респондентів).

бажають бути опитаних (проти – 82%, не змогли відповісти 6% респондентів). Депутатом Верховної Ради хотіли б бути 9% українців (проти – 85%, не визначилися 6%).

хотіли б бути українців (проти – 85%, не визначилися 6%). Мером міста хотіли б бути 7% опитаних (проти – 87%, не змогли відповісти 6%).

хотіли б бути опитаних (проти – 87%, не змогли відповісти 6%). Президентом бажають бути 5% українців (проти – 90% опитаних, не змогли відповісти – 5%).

Зауважимо, що під час своєї інавгураційної промови президент Зеленський сказав такі слова: "Кожен з нас – президент. Кожен із нас присягнув на вірність Україні. Кожен із нас несе відповідальність".

Схоже, українці не повністю погоджуються з цими словами глави держави.

Зверніть увагу! Опитування провели з 19 по 22 вересня серед 5 тисяч респондентів, які досягли повноліття та мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.



При цьому був використаний метод телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження – не більше 1,4%.