65,3% українців вважають себе бідними людьми. Ще третина не віднесла б себе до бідного класу, але й до середьного також не дотягує.

Лише 1,1% сміливо назвали себе середнім класом. Відповідні дані за 2019 рік оприлюднили Державна служба статистики України.

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39,1% опитаних вважають: для того, аби не відчувати себе бідним, дохід на кожного члена сім'ї повинен становити понад 10 тисяч гривень.27,5% назвали суму від 9 до 10 тисяч гривень на місяць. І лише кожен десятий погодився б в середньому на 8 тисяч гривень у місяць.



Українці про бажаний середній дохід на місяць / Колаж 24 каналу

49,3% опитаних не відкладали заощаджень. 36,7% респондентів відмовляли собі у всьому найнеобхіднішому, крім харчування.



Понад третина українців відмовляли собі майже у всьому найнеобхіднішому / Колаж 24 каналу

Лише 11,2% опитаних зізнались, що доходи були достатніми – зі змогою заощаджувати.

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