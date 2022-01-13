Від початку вакцинальної кампанії, яка розпочалась 21 лютого 2021 року, щеплення проти коронавірусу зробили 14 909 168 мешканців України.

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14 909 166 з них отримали першу дозу, 14 152 238 – 2 дози. Натомість додаткову дозу зробили 8 088 людей, а бустерну – 56 178.

Загалом в країні провели 29 125 670 COVID-щеплень.

Які препарати обирали українці:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 456 042,

Coronavac – 4 832 029,

AstraZeneca – 1 626 845,

Moderna – 1 486 385,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Зверніть увагу: під час засідання уряду 12 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що майже 50% українців вже вакциновані проти коронавірусу.

Добова статистика

Вчора, 12 січня, щеплення проти COVID-19 отримали 102 580 людей. Першу дозу отримали 33 452 людини, другу дозу – 53 342 людини, додаткову дозу – 749 людей, бустерну дозу – 15 037 людей.

Щеплення проводилось 821 мобільними бригадами з імунізації, у 3 343 пунктах щеплення та у 448 центрах вакцинації населення.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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