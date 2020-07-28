Пандемія коронавірусу повністю зупинила туризм у травні 2020 року. Всього від початку спалаху хвороби туристичний бізнес втратив близько 320 мільярдів доларів.

У травнs кількість міжнародних туристів скоротилася на 98% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повіломляє пресслужба Всесвітньої туристичної організації ООН.

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Експерти вважають, що для туризму збитки від пандемії COVID-19 вже в три рази перевищили наслідки глобальної економічної кризи 2009 року.

Декілька фактів:

Майже повне закриття кордонів призвело до падіння туристичних потоків на 98% в травні 2020 року.

Загалом кількість туристів скоротилася на 300 мільйонів.

Втрати у грошах – близько 320 мільярдів доларів міжнародних туристичних надходжень.

Ситуація із туризмом залишила мільйони людей без роботи та грошей. В ООН закликають країни визначати пріоритетність охорони здоров'я, захищаючи робочі місця та бізнес.

Коли туризм відновиться

Туризм уже почав повільно відновлюватися. Водночас експерти прогнозують, що повністю міжнародний туризм повернеться у звичний темп лише у другій половині 2021 року.

Зауважимо, що Європейський Союз планує залишити свої кордони закритими ще принаймні на два тижні для громадян більшості країн світу. Зокрема, рішення стосується і України.



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