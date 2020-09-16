Колишній голова Конституційного суду Станіслав Шевчук заявив, що судді заробляють дуже мало, аби в них не було спокус щось отримувати від олігархів.

Окрім цього, в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі він ствердив, що цифри відомі. Згідно з законом, суддя заробляє приблизно 300 тисяч гривень на місяць.

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Він додав, що заробітна плата не має важливого значення. Значно важливіші честь, порядність, гідність та відсутність "договорняків".

Суспільству потрібна незалежна конституційна юстиція. Конституційний суд відіграє дуже важливу роль у суспільстві. Він захищає Конституцію від політиків, від держави. Це інституція громадянська – для людей,

– зауважив Шевчук.

За словами колишнього голови Конституційного суду, "щоб не було спокус у суддів щось заробляти в олігархів, абсолютно правильно було створити реформу 2016 року, коли суддям дали велику зарплату. Незалежна, відповідальна і безстороння юстиція, не тільки конституційна, дуже важлива для того, щоб нарешті в цій країні було верховенство права".

Довідка. 22 червня 2020 року президент Зеленський вніс у парламент законопроєкт №3711 , покликаний продовжити судову реформу в Україні. Попередня спроба Зеленського навести лад з судами була успішно заблокована Вищою радою правосуддя (ВРП) і майже остаточно "похована" Конституційним судом.

Олег Шевчук додав, що, попри карантинні обмеження, судді відстояли своє право отримувати повні зарплати. "Я не впевнений, чи судді отримували зарплати заднім числом. На початок карантину вони отримували 38 – 40 тисяч гривень на руки. Зараз повернулися до попередніх показників – це 70 – 80% від повної зарплати", – сказав Шевчук.