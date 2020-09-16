Конституційний суд України виніс рішення щодо конституційності закону про НАБУ. Частину положень, що стосуються повноважень президента створювати Антикорупційне бюро, визнано такими, що суперечать основному закону країни.

Подання про НАБУ розглянули 16 вересня

Велика палата КСУ розглянула подання 16 вересня 2020 року. Рішення опублікували на сайті суду.

До теми Це юридичні міни, які зараз вибухають, – політолог про позови нардепів проти НАБУ

Конституційне подання щодо закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" надійшло від 50 нардепів.

Положення закону, які визнані неконституційними

Повноваження президента:

призначати на посаду та звільняти з посади директора Національного антикорупційного бюро України;

визначати трьох осіб до складу комісії по проведенню конкурсу на зайняття посади директора НАБУ;

визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України його операційної та інституційної незалежності і затверджувати Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування.

Положення закону, які визнали неконституційними, втрачають чинність через 3 місяці після ухвалення рішення.

Важливо! КСУ вказав, що Верховна Рада має привести законодавство України щодо НАБУ у відповідність до судового рішення.

Рішення КСУ щодо призначення Ситника

Ззаначимо, що 28 серпня КСУ визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ у 2015 році. Судді вважають, що тодішній президент Петро Порошенко перевищив повноваження при призначенні очільника Бюро.

У НАБУ назвали рішення політично вмотивованим. Наразі Ситник продовжує працювати, адже рішення КСУ не означає його автоматичного звільнення