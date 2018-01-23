Скільки біткойнів купили українські чиновники

57 українських чиновників за останні два роки внесли у декларації криптовалюту біткойн.

Найбільшою кількістю криптовалюти володіє нардеп від БПП Голубов Дмитро – 4376 біткойнів, або ж це майже 44 мільйони доларів.

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Найбільша кількість власників біткоінів працює в Одеській обласній раді – шестеро. Далі йдуть депутати Верховної Ради України.



Загалом українські можновладців задекларували біткойнтів на суму у понад 211 мільйонів (21 тисячу 128 біткойнів).