Скільки біткойнів купили українські чиновники
23:43, 23 січня 546 Читать новость на русском
57 українських чиновників за останні два роки внесли у декларації криптовалюту біткойн.
Найбільшою кількістю криптовалюти володіє нардеп від БПП Голубов Дмитро – 4376 біткойнів, або ж це майже 44 мільйони доларів.
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Найбільша кількість власників біткоінів працює в Одеській обласній раді – шестеро. Далі йдуть депутати Верховної Ради України.
Загалом українські можновладців задекларували біткойнтів на суму у понад 211 мільйонів (21 тисячу 128 біткойнів).
Джерело: 24 Канал
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